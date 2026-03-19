Кабмін схвалив звернення до ОЕСР щодо приєднання до правил міжнародного роумінгу

Проєкт листа передбачає приєднання України до рекомендацій ОЕСР для прозорого ринку роумінгу та захисту прав споживачів.

Кабінет Міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із запитом стосовно приєднання України до Рекомендації Ради ОЕСР щодо послуг з міжнародного мобільного роумінгу.

Рекомендація спрямована на підвищення ефективності конкуренції, забезпечення прозорості інформації та захист прав споживачів, а також на встановлення справедливого рівня цін на міжнародний роумінг у мобільних мережах. Вона окреслює комплекс заходів, які держави мають враховувати для вирішення проблем на ринку послуг міжнародного роумінгу, серед яких: інформування користувачів про тарифи та альтернативні послуги, підвищення прозорості міжоператорських тарифів, сприяння розвитку транснаціональних мереж і альянсів, регулювання оптових та роздрібних цін і оцінка ефективності впроваджених заходів щодо цінового регулювання, зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Реалізація рекомендацій ОЕСР має забезпечити більш відкритий та конкурентний ринок міжнародного роумінгу, а також підвищити рівень правової обізнаності та захисту споживачів в Україні.

