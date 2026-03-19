  1. В Україні

Кабмін схвалив звернення до ОЕСР щодо приєднання до правил міжнародного роумінгу

10:53, 19 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проєкт листа передбачає приєднання України до рекомендацій ОЕСР для прозорого ринку роумінгу та захисту прав споживачів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із запитом стосовно приєднання України до Рекомендації Ради ОЕСР щодо послуг з міжнародного мобільного роумінгу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рекомендація спрямована на підвищення ефективності конкуренції, забезпечення прозорості інформації та захист прав споживачів, а також на встановлення справедливого рівня цін на міжнародний роумінг у мобільних мережах. Вона окреслює комплекс заходів, які держави мають враховувати для вирішення проблем на ринку послуг міжнародного роумінгу, серед яких: інформування користувачів про тарифи та альтернативні послуги, підвищення прозорості міжоператорських тарифів, сприяння розвитку транснаціональних мереж і альянсів, регулювання оптових та роздрібних цін і оцінка ефективності впроваджених заходів щодо цінового регулювання, зазначив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Реалізація рекомендацій ОЕСР має забезпечити більш відкритий та конкурентний ринок міжнародного роумінгу, а також підвищити рівень правової обізнаності та захисту споживачів в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України роумінг

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]