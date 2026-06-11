Новий Цивільний кодекс може ускладнити правила для власників землі та агробізнесу: у Раді заявили про ризики

У Верховній Раді обговорили положення нового Цивільного кодексу, які можуть вплинути на земельні відносини, діяльність фермерських господарств, порядок купівлі сільгоспземлі та запровадження права посідання.

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У Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики відбувся круглий стіл на тему «Вплив нової редакції Цивільного кодексу України на земельне та аграрне законодавство».

Під час заходу учасники обговорили положення проєкту нової редакції Цивільного кодексу України (законопроєкт №15150), який наразі готується до розгляду у другому читанні. У Комітеті зазначили, що дискусія навколо документа має важливе значення, оскільки запропоновані зміни можуть вплинути на регулювання земельних відносин, розвиток аграрного сектору та подальшу правозастосовну практику.

Круглий стіл став майданчиком для обговорення окремих положень проєкту нового Цивільного кодексу та їх можливого впливу на земельне й аграрне законодавство.

Учасники заходу зосередили увагу на питаннях співвідношення норм цивільного та земельного законодавства, правового режиму земельних ділянок, речових прав на землю, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також потенційних наслідків для аграрного виробництва та ведення бізнесу.

Під час обговорення було висловлено низку позицій щодо окремих положень законопроєкту. Зокрема, учасники наголосили на тому, що земельні відносини мають регулюватися Земельним кодексом України. Також зазначалося, що реалізація переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення повинна здійснюватися відповідно до земельного законодавства.

Окремо зверталася увага на те, що питання недійсності договорів користування землею має вирішуватися виключно на підставі судового рішення. Крім того, учасники обговорили можливі ризики, пов’язані із запровадженням інституту права посідання, а також наголосили, що ухвалення проєкту не повинно призводити до виникнення додаткових обтяжливих витрат чи нових обов’язків для громадян та суб’єктів господарювання.

Під час круглого столу також висловлювалися зауваження та пропозиції щодо регулювання в проєкті Цивільного кодексу інших аспектів земельних відносин. Зокрема, йшлося про необхідність збереження фермерського господарства як окремої організаційно-правової форми, належного законодавчого забезпечення діяльності сільськогосподарських кооперативів відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», а також про врегулювання питань охорони прав на сорти рослин у книзі четвертій проєкту.

Учасники заходу зазначили, що під час подальшого доопрацювання відповідних положень доцільно забезпечити їх узгодженість із чинним земельним та аграрним законодавством, а також врахувати інтереси власників земельних ділянок, сільськогосподарських виробників і органів місцевого самоврядування.

За підсумками круглого столу було повідомлено, що Робоча група з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України вже розпочала роботу над опрацюванням та врахуванням висловлених зауважень. Водночас учасники наголосили на важливості подальшого професійного діалогу між Комітетом з питань аграрної та земельної політики, Робочою групою з рекодифікації та Комітетом з питань правової політики для доопрацювання законопроєкту між першим і другим читанням.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України.

До проєкту нового Цивільного кодексу України №15150 подали 15 328 поправок і пропозицій. За словами Руслана Стефанчука, значна частина з них може бути спробою заблокувати розгляд документа у другому читанні. Він зазначав, що така кількість поправок стала рекордною для законопроєктів, які розглядав Комітет Верховної Ради з питань правової політики за останні два скликання парламенту.

Для порівняння, раніше максимальна кількість поправок до одного законопроєкту становила близько 5 тисяч. Таким чином, проєкт нового Цивільного кодексу більш ніж утричі перевищив попередній рекорд.

Також Рада Європи підтримала новий Цивільний кодекс, але закликала захистити журналістські розслідування.

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