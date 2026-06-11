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Новый Гражданский кодекс может усложнить правила для собственников земли и агробизнеса: в Раде заявили о рисках

11:29, 11 июня 2026
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В Верховной Раде обсудили положения нового Гражданского кодекса, которые могут повлиять на земельные отношения, деятельность фермерских хозяйств, порядок покупки сельхозземли и введение права на заседание.
Новый Гражданский кодекс может усложнить правила для собственников земли и агробизнеса: в Раде заявили о рисках
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В Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики состоялся круглый стол на тему «Влияние новой редакции Гражданского кодекса Украины на земельное и аграрное законодательство».

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Во время мероприятия участники обсудили положения проекта новой редакции Гражданского кодекса Украины (законопроект №15150), который в настоящее время готовится к рассмотрению во втором чтении. В Комитете отметили, что дискуссия вокруг документа имеет важное значение, поскольку предлагаемые изменения могут повлиять на регулирование земельных отношений, развитие аграрного сектора и дальнейшую правоприменительную практику.

Круглый стол стал площадкой для обсуждения отдельных положений проекта нового Гражданского кодекса и их возможного влияния на земельное и аграрное законодательство.

Участники мероприятия сосредоточили внимание на вопросах соотношения норм гражданского и земельного законодательства, правового режима земельных участков, вещных прав на землю, защиты прав собственников и пользователей земельных участков, а также потенциальных последствий для аграрного производства и ведения бизнеса.

В ходе обсуждения был высказан ряд позиций относительно отдельных положений законопроекта. В частности, участники подчеркнули, что земельные отношения должны регулироваться Земельным кодексом Украины. Также отмечалось, что реализация преимущественного права покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения должна осуществляться в соответствии с земельным законодательством.

Отдельно обращалось внимание на то, что вопрос недействительности договоров пользования землёй должен решаться исключительно на основании судебного решения. Кроме того, участники обсудили возможные риски, связанные с введением института права поседания, а также подчеркнули, что принятие проекта не должно приводить к возникновению дополнительных обременительных расходов или новых обязанностей для граждан и субъектов хозяйствования.

Во время круглого стола также высказывались замечания и предложения относительно регулирования в проекте Гражданского кодекса других аспектов земельных отношений. В частности, речь шла о необходимости сохранения фермерского хозяйства как отдельной организационно-правовой формы, надлежащего законодательного обеспечения деятельности сельскохозяйственных кооперативов в соответствии с Законом Украины «О сельскохозяйственной кооперации», а также об урегулировании вопросов охраны прав на сорта растений в книге четвёртой проекта.

Участники мероприятия отметили, что в ходе дальнейшей доработки соответствующих положений целесообразно обеспечить их согласованность с действующим земельным и аграрным законодательством, а также учесть интересы собственников земельных участков, сельскохозяйственных производителей и органов местного самоуправления.

По итогам круглого стола было сообщено, что Рабочая группа по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства Украины уже начала работу по обработке и учёту высказанных замечаний. Вместе с тем участники подчеркнули важность дальнейшего профессионального диалога между Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики, Рабочей группой по рекодификации и Комитетом по вопросам правовой политики для доработки законопроекта между первым и вторым чтением.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины.

Напомним, к проекту нового Гражданского кодекса Украины №15150 подали 15 328 поправок и предложений.

По словам Руслана Стефанчука, значительная часть из них может быть попыткой заблокировать рассмотрение документа во втором чтении.

Он отмечал, что такое количество поправок стало рекордным для законопроектов, которые рассматривал Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики за последние два созыва парламента.

Для сравнения, ранее максимальное количество поправок к одному законопроекту составляло около 5 тысяч. Таким образом, проект нового Гражданского кодекса более чем втрое превысил предыдущий рекорд.

Также Совет Европы поддержал новый Гражданский кодекс, но призвал защитить журналистские расследования. 

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Верховная Рада Украины законопроект гражданский кодекс земля

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