ВАКС утвердил соглашение на миллион: суд определил наказание по делу экс-главы Верховного Суда

Новая логика антикоррупционных органов: быстрое наказание и наполнение бюджета в обмен на процессуальное сотрудничество.

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В Едином государственном реестре судебных решений появился полный текст приговора Высшего антикоррупционного суда по делу № 991/1692/24 в отношении бывшего Главы Верховного Суда. Из опубликованного текста следует, что суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и стороной обвинения. В рамках соглашения экс-глава суда признал свою вину и взял на себя предусмотренные законом обязательства, в частности относительно сотрудничества со следствием по разоблачению других лиц, причастных к уголовному правонарушению.

В решении отмечается, что примененный механизм соглашения о признании виновности стал главным инструментом процессуального завершения производства, который позволил достичь быстрого результата по делу высокого уровня сложности.

Судом установлено, что обвиняемый, занимая должность Председателя Верховного Суда, вступил в предварительный сговор с другими лицами для получения неправомерной выгоды. Действия осужденного квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Суд подчеркнул, что Председатель ВС является должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

В тексте приговора Высшего антикоррупционного суда изложены мотивы, по которым суд пришел к выводу о соответствии соглашения о признании виновности интересам общества.

Среди ключевых критериев суд отметил процессуальную экономию и оперативность рассмотрения. В приговоре подчеркивается, что рассмотрение дела по общей процедуре потребовало бы исследования значительного массива доказательств, а производство уже сопровождалось проведением более 50 судебных заседаний и не приближалось к завершению.

Отдельно суд учел сотрудничество обвиняемого со следствием. В частности, он предоставил информацию о причастности других лиц к возможным коррупционным правонарушениям, что, по оценке суда, подтверждается собранными доказательствами.

Важным элементом соглашения также стала финансовая составляющая. Приговором предусмотрено перечисление 1 104 600 долларов США на поддержку Сил обороны Украины, что суд расценил как дополнительный общественно значимый результат.

Также суд отметил, что даже при утверждении соглашения обвиняемый получает реальное наказание в виде лишения свободы, что обеспечивает превентивный и карательный эффект и соответствует целям уголовного производства.

Наказание и конфискация

Применение статьи 69-2 УК Украины стало инструментом для назначения обвиняемому наказания ниже предусмотренного законом минимума в связи с заключением соглашения о признании виновности.

Статья 69-2 УК Украины была введена в действие 1 ноября 2024 года для совершенствования регулирования соглашений по делам о коррупционных преступлениях. Она устанавливает специальные правила назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случае заключения соглашения о признании виновности. Эта норма позволяет суду выйти за нижнюю границу санкции статьи Особенной части УК.

Преступление было совершено в мае 2023 года, то есть до вступления в силу статьи 69-2. Однако суд применил ее, опираясь на принцип обратной силы закона во времени (ст. 58 Конституции Украины и ч. 1 ст. 5 УК Украины): поскольку положения ст. 69-2 улучшают положение лица, а именно позволяют назначить более мягкое наказание, они имеют обратную силу.

Для правомерного применения ст. 69-2 суд проверил наличие обязательных условий. Между прокурором САП и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Дело касается коррупционного уголовного правонарушения (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Обвиняемый выполнил требование п. 2 ч. 4 ст. 469 УПК Украины — разоблачение других лиц, совершивших коррупционные преступления, и эта информация была подтверждена доказательствами.

Благодаря ст. 69-2 стороны согласовали основное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Суд установил, что такой срок не ниже минимальной границы, установленной общей частью УК для данного вида наказания, что соответствует требованиям закона.

Суд признал применение ст. 69-2 обоснованным, поскольку это обеспечило общественный интерес в быстром раскрытии преступления, разоблачении большего числа лиц и получении помощи для Вооруженных сил Украины. По мнению суда, назначенное таким образом наказание является достаточным для исправления осужденного и общей превенции.

Назначенное наказание

В приговоре Высшего антикоррупционного суда зафиксировано окончательное наказание, назначенное судом в рамках утвержденного соглашения о признании виновности.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также дополнительное наказание — лишение права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Отдельно приговором предусмотрены имущественные последствия. Суд постановил провести полную конфискацию определенного имущества, включая квартиру, жилой дом и денежные средства на банковских счетах (в частности суммы 20 000 грн, 12 000 грн, 34 000 долларов США и другие).

Также применена специальная конфискация средств, которые были предметом преступления. Речь идет о 1 248 700 долларах США, изъятых во время обысков в кабинете и квартире.

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