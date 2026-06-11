ВАКС затвердив угоду на мільйон: суд визначив покарання у справі ексголови Верховного Суду

Нова логіка антикорупційних органів: швидке покарання та наповнення бюджету в обмін на процесуальну співпрацю.

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У Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст вироку Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1692/24 щодо колишнього Голови Верховного Суду. З оприлюдненого тексту випливає, що суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим та стороною обвинувачення. У межах угоди екс-голова суду визнав свою вину та взяв на себе передбачені законом зобов’язання, зокрема щодо співпраці зі слідством у викритті інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

У рішенні зазначається, що застосований механізм угоди про визнання винуватості став головним інструментом процесуального завершення провадження, який дозволив досягти швидкого результату у справі високого рівня складності.

Судом встановлено, що обвинувачений, обіймаючи посаду Голови Верховного Суду, вступив у попередню змову з іншими особами для отримання неправомірної вигоди. Дії засудженого кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Суд наголосив, що Голова ВС є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

У тексті вироку Вищого антикорупційного суду викладено мотиви, з яких суд дійшов висновку про відповідність угоди про визнання винуватості інтересам суспільства.

Серед ключових критеріїв суд зазначив процесуальну економію та оперативність розгляду. У вироку підкреслюється, що розгляд справи за загальною процедурою потребував би дослідження значного масиву доказів, а провадження вже супроводжувалося проведенням понад 50 судових засідань і не наближалося до завершення.

Окремо суд врахував співпрацю обвинуваченого зі слідством. Зокрема, він надав інформацію щодо причетності інших осіб до ймовірних корупційних правопорушень, що, за оцінкою суду, підтверджується зібраними доказами.

Важливим елементом угоди також стала фінансова складова. Вироком передбачено перерахування 1 104 600 доларів США на підтримку Сил оборони України, що суд розцінив як додатковий суспільно значущий результат.

Також суд наголосив, що навіть за умови затвердження угоди обвинувачений отримує реальне покарання у вигляді позбавлення волі, що забезпечує превентивний та каральний ефект і відповідає цілям кримінального провадження.

Покарання та конфіскація

Застосування статті 69-2 КК України стало інструментом для призначення обвинуваченому покарання, меншого за передбачений законом мінімум, у зв'язку з укладенням угоди про визнання винуватості.

Стаття 69-2 КК України була введена в дію 1 листопада 2024 року для вдосконалення регулювання угод у справах про корупційні злочини. Вона встановлює спеціальні правила призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, у разі укладення угоди про визнання винуватості. Ця норма дозволяє суду вийти за нижню межу санкції статті Особливої частини КК.

Злочин було вчинено у травні 2023 року, тобто до набрання чинності статтею 69-2. Проте суд застосував її, спираючись на принцип зворотної дії закону в часі (ст. 58 Конституції України та ч. 1 ст. 5 КК України): оскільки положення ст. 69-2 поліпшують становище особи, а саме дозволяють призначити легше покарання, вони мають зворотну силу.

Для правомірного використання ст. 69-2 суд перевірив наявність обов'язкових умов. Між прокурором САП та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Справа стосується корупційного кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 368 КК України). Обвинувачений виконав вимогу п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України — викриття інших осіб у вчиненні корупційних злочинів, і ця інформація була підтверджена доказами.

Завдяки ст. 69-2 сторони узгодили основне покарання у виді 5 років позбавлення волі. Суд встановив, що такий строк не є нижчим за найнижчу межу, встановлену загальною частиною КК для цього виду покарання, що відповідає вимогам закону.

Суд визнав застосування ст. 69-2 виправданим, оскільки це забезпечило суспільний інтерес у швидкому розкритті злочину, викритті більшої кількості осіб та отриманні допомоги для Збройних Сил України. На думку суду, призначене в такий спосіб покарання є достатнім для виправлення засудженого та загальної превенції.

Призначене покарання

У вироку Вищого антикорупційного суду зафіксовано остаточне покарання, призначене судом у межах затвердженої угоди про визнання винуватості.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, а також додаткове покарання — позбавлення права обіймати посади в судових та правоохоронних органах строком на 3 роки.

Окремо вироком передбачено майнові наслідки. Суд постановив провести повну конфіскацію визначеного майна, зокрема квартири, житлового будинку та грошових коштів, що знаходилися на банківських рахунках (зокрема суми 20 000 грн, 12 000 грн, 34 000 доларів США та інші).

Також застосовано спеціальну конфіскацію коштів, які були предметом злочину. Йдеться про 1 248 700 доларів США, вилучених під час обшуків у кабінеті та квартирі.

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