Військовий отримав в «подарунок» алкоголь, а після – помер від отруєння: затримано підозрюваного у вбивстві

19-річного жителя Полтавщини підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавщини, якого, за версією слідства, російські спецслужби завербували для вбивства українського військовослужбовця. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав завдання від представника спецслужб РФ. За грошову винагороду у 5 тисяч гривень він мав організувати отруєння 23-річного військовослужбовця морської піхоти.

Як стверджують правоохоронці, російські спецслужби, використовуючи фейковий акаунт дівчини, встановили контакт із військовим та домовилися надіслати йому «подарунок».

Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, додав до неї отруйну речовину на основі метадону та надіслав посилку поштою до Житомира.

Після отримання посилки військовий вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

Підозрюваного затримали за місцем проживання. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до організації та виконання злочину.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.