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Военный получил в «подарок» алкоголь, а затем скончался от отравления: задержан подозреваемый в убийстве

14:11, 11 июня 2026
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19-летнего жителя Полтавской области подозревают в убийстве военнослужащего по заказу РФ.
Военный получил в «подарок» алкоголь, а затем скончался от отравления: задержан подозреваемый в убийстве
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Прокуроры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Полтавщины, которого, по версии следствия, российские спецслужбы завербовали для убийства украинского военнослужащего. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Ему инкриминируют умышленное убийство из корыстных мотивов и в интересах государства-агрессора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, через Telegram подозреваемый получил задание от представителя спецслужб РФ. За денежное вознаграждение в 5 тысяч гривен он должен был организовать отравление 23-летнего военнослужащего морской пехоты.

Как утверждают правоохранители, российские спецслужбы, используя фейковый аккаунт девушки, установили контакт с военным и договорились отправить ему «подарок».

Выполняя указания куратора, подозреваемый приобрел бутылку крепкого алкоголя, добавил в нее ядовитое вещество на основе метадона и отправил посылку по почте в Житомир.

После получения посылки военный употребил алкоголь. Через несколько дней он скончался в реанимации в результате отравления.

Подозреваемого задержали по месту жительства. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также продолжаются следственные действия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к организации и совершению преступления.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

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