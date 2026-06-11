3 роки на звернення до суду – що потрібно знати про позовну давність в Україні

Громадянам нагадали про базові правила звернення до суду та випадки, коли строки позовної давності не застосовуються або можуть змінюватися.

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Позовна давність — це строк, у межах якого особа має право звернутися до суду для захисту свого цивільного права або інтересу. Про це повідомляє Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Загальний строк позовної давності

В Україні загальна позовна давність становить 3 роки.

Водночас законодавством передбачені спеціальні скорочені строки для окремих категорій справ.

Спеціальні строки позовної давності

Позовна давність у 1 рік застосовується, зокрема, до вимог:

про стягнення штрафу або пені;

про спростування недостовірної інформації в медіа;

у зв’язку з недоліками проданого товару;

про розірвання договору дарування;

про оскарження рішень загальних зборів товариства та інших випадків, визначених законом.

Коли починається перебіг строку

Як правило, перебіг позовної давності починається з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

Зупинення, переривання та незастосування

Цивільний кодекс України передбачає, що перебіг позовної давності може:

зупинятися;

перериватися;

або не застосовуватися в окремих випадках.

Підстави для зупинення

Серед підстав, які можуть зупиняти перебіг позовної давності:

непереборна сила;

запровадження мораторію;

перебування особи у складі Збройних Сил України або інших військових формувань, переведених на воєнний стан.

Позовна давність під час воєнного стану

Окремо зазначається, що під час воєнного стану в Україні перебіг позовної давності був зупинений відповідними положеннями Цивільного кодексу України.

У 2025 році Верховна Рада ухвалила Закон України №4434-IX від 14.05.2025 «Про внесення зміни до розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності».

Цим законом передбачено поновлення перебігу строків позовної давності.

Випадки, коли позовна давність не застосовується

Позовна давність не поширюється, зокрема, на:

захист особистих немайнових прав;

вимоги вкладників до банків;

відшкодування шкоди життю та здоров’ю;

окремі страхові виплати та інші передбачені законом випадки.

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