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Працівника ТЦК вдруге за рік спіймали п’яним за кермом: суд оштрафував його на 34 тисячі гривень

13:17, 11 червня 2026
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Хмельницький міськрайонний суд визнав працівника ТЦК винним у повторному протягом року керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.
Працівника ТЦК вдруге за рік спіймали п’яним за кермом: суд оштрафував його на 34 тисячі гривень
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Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області розглянув справу про притягнення водія до адміністративної відповідальності за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння за частиною другою статті 130 КУпАП. Суд дослідив обставини правопорушення, докази, надані органом поліції, та вирішив питання щодо виду адміністративного стягнення.

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Суть справи

Суд встановив, що 22 травня 2026 року о 02:06 водій керував автомобілем Mercedes Benz S 500L у місті Хмельницькому по вулиці П. Мирного, 23 у стані алкогольного сп’яніння, чим порушив вимоги пункту 2.9 (а) Правил дорожнього руху України, які забороняють керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Правопорушення було кваліфіковано за частиною другою статті 130 КУпАП як повторне протягом року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Справу було призначено до розгляду на 5 червня 2026 року. Особа, щодо якої складено протокол, була належним чином повідомлена про дату, час і місце судового розгляду, що підтверджувалося її підписом у протоколі про адміністративне правопорушення. До судового засідання вона не з’явилася, причин неявки не повідомила та клопотань про відкладення розгляду справи не подавала.

Суд звернув увагу на практику Європейського суду з прав людини, викладену у рішеннях у справах «Пономарьов проти України» та «Олександр Шевченко проти України», відповідно до якої особа повинна в розумні проміжки часу вживати заходів для отримання інформації про перебіг відомого їй судового провадження. З огляду на це та положення частини першої статті 268 КУпАП суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності особи на підставі наявних матеріалів.

Рішення суду

Суд зазначив, що вина водія у вчиненні адміністративного правопорушення повністю підтверджується сукупністю доказів, досліджених під час розгляду справи.

Зокрема, суд врахував протокол про адміністративне правопорушення, у якому зафіксовано порушення пункту 2.9 (а) Правил дорожнього руху України. Також були досліджені результати огляду на стан сп’яніння із застосуванням спеціального технічного засобу «Драгер», які засвідчили наявність 1,03 проміле алкоголю. Вказаний результат був зафіксований як у роздруківці приладу, так і в акті огляду, складеному на місці зупинки транспортного засобу.

Крім того, суд врахував постанову Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 29 квітня 2026 року, якою водія вже було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП, що підтверджувало повторність вчинення правопорушення протягом року.

Також досліджувалися відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, на яких зафіксовано факт керування автомобілем та процедуру проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу.

Оцінивши всі докази в їх сукупності та дослідивши матеріали справи, суд дійшов переконання, що вина водія доведена, а його дії правильно кваліфіковані за частиною другою статті 130 КУпАП. Враховуючи характер правопорушення, особу правопорушника та мету адміністративного стягнення, визначену статтею 23 КУпАП, суд дійшов висновку про необхідність застосування адміністративного стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами без оплатного вилучення транспортного засобу.

За результатами розгляду справи № 686/16235/26 суд визнав водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП, та призначив адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 34 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки без оплатного вилучення транспортного засобу.

Крім того, суд стягнув із правопорушника судовий збір на користь держави.

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