Кабмин одобрил обращение к ОЭСР о присоединении к правилам международного роуминга

Проект письма предусматривает присоединение Украины к рекомендациям ОЭСР по обеспечению прозрачности рынка роуминга и защите прав потребителей.

Кабинет Министров Украины одобрил проект письма в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с запросом о присоединении Украины к Рекомендации Совета ОЭСР по услугам международного мобильного роуминга.

Рекомендация направлена на повышение эффективности конкуренции, обеспечение прозрачности информации и защиту прав потребителей, а также на установление справедливого уровня цен на международный роуминг в мобильных сетях. Она определяет комплекс мер, которые государства должны учитывать для решения проблем на рынке услуг международного роуминга, среди которых: информирование пользователей о тарифах и альтернативных услугах, повышение прозрачности межоператорских тарифов, содействие развитию транснациональных сетей и альянсов, регулирование оптовых и розничных цен и оценка эффективности внедренных мер по ценовому регулированию, отметил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Реализация рекомендаций ОЭСР должна обеспечить более открытый и конкурентный рынок международного роуминга, а также повысить уровень правовой осведомленности и защиты потребителей в Украине.

