Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

На вивченні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування перебуває проект Закону України «Про управління житловим фондом», напрацьований Міністерством розвитку громад та територій України.

Законопроект стосується питань оновлення правил управління житлом, який Міністерство розвитку громад та територій України презентувало 23 лютого під час конференції «Управління житловим фондом та захист постраждалого від війни населення: виклики і рішення в межах реформи житлової політики».

Документ є одним із ключових елементів реформи житлової політики та має відповісти на сучасні виклики та застарілі проблеми у сфері управління житлом.

До законопроекту додана порівняльна таблиця, яка містить пропозиції внесення змін до інших законодавчих актів. Зокрема, до статей 30, 161, 162 Цивільного процесуального кодексу.

Однією з найбільш резонансних пропозицій є пропозиція доповнення статті 30 ЦПК України новою частиною 9, згідно з якою позови про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, внесків і платежів на утримання та проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації спільного майна багатоквартирного будинку пред’являються за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна, по якому наявна заборгованість.

Тобто, автори пропонують запровадити виключну підсудність для справ про стягнення комунальних боргів. Якщо раніше позови зазвичай подавалися за місцем реєстрації боржника, то тепер орієнтиром стане місцезнаходження об’єкта нерухомого майна.

Одночасно пропонується змінити п.3 ч.1 статті 161 ЦПК (Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ), виклавши його в наступній редакції:

Судовий наказ може бути видано, якщо: … 3) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, електронних комунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції, 3 відсотків річних та пені, нарахованих заявником на суму заборгованості;

Зміни до статті 161 ЦПК дозволять видавати судові накази не лише на суму основного боргу за комуналку, інфляційні нарахування та 3% річних, а ще й на нараховану пеню.

Вищезазначену статтю також пропонують доповнити п.8 ч.1 згідно з яким

Судовий наказ може бути видано, якщо: …

8) заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату внесків і платежів на утримання та проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації спільного майна багатоквартирного будинку з урахуванням індексу інфляції та 3 відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.

А також пропонується доповнити частину 2 статті 162 новою частиною, згідно з якою заява про видачу судового наказу, в якій заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, внесків і платежів на утримання та проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації спільного майна багатоквартирного будинку подається до суду першої інстанції за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна, по якому наявна заборгованість.

Нагадаємо, що законопроектом «Про управління житловим фондом», зокрема, пропонується:

запровадити правила управління будь-яким житлом, незалежно від його правового статусу;

створити юридичну особу для кожного багатоквартирного будинку (якщо немає ОСББ), яка представлятиме інтереси співвласників;

сформувати єдиний реєстр управління багатоквартирними будинками та систему управління, яка стане частиною Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи;

створити повну базу даних житлового фонду кожної громади з інформацією про всі будинки;

врегулювати статус ОСББ і управителів як споживачів комунальних послуг для потреб будинку;

встановити професійні вимоги до управителів;

розмежувати відповідальність між співвласниками, ОСББ та управителями.

Автор: Тарас Лученко

