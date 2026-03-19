Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

На изучении Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства находится проект Закона Украины «Об управлении жилищным фондом», наработанный Министерством развития общин и территорий Украины.

Законопроект касается вопросов обновления правил управления жильем, который Министерство развития общин и территорий Украины презентовало 23 февраля во время конференции «Управление жилищным фондом и защита пострадавшего от войны населения: вызовы и решения в рамках реформы жилищной политики». Документ является одним из ключевых элементов реформы жилищной политики и должен ответить на современные вызовы и застарелые проблемы в сфере управления жильем. К законопроекту добавлена сравнительная таблица, содержащая предложения по внесению изменений в другие законодательные акты. В частности, в статьи 30, 161, 162 Гражданского процессуального кодекса.

Одним из наиболее резонансных предложений является предложение дополнения статьи 30 ГПК Украины новой частью 9, согласно которой иски о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов и платежей на содержание и проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации общего имущества многоквартирного дома предъявляются по местонахождению объекта недвижимого имущества, по которому имеется задолженность.

То есть, авторы предлагают ввести исключительную подсудность для дел о взыскании коммунальных долгов. Если раньше иски обычно подавались по месту регистрации должника, то теперь ориентиром станет местонахождение объекта недвижимого имущества.

Одновременно предлагается изменить п. 3 ч. 1 статьи 161 ГПК (Требования, по которым может быть выдан судебный приказ), изложив его в следующей редакции:

«1. Судебный приказ может быть выдан, если: … 3) заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, электронных коммуникационных услуг, услуг телевидения и радиовещания с учетом индекса инфляции, 3 процентов годовых и пени, начисленных заявителем на сумму задолженности;»

Изменения в статью 161 ГПК позволят выдавать судебные приказы не только на сумму основного долга за коммуналку, инфляционные начисления и 3% годовых, но и на начисленную пеню.

Вышеуказанную статью также предлагают дополнить п. 8 ч. 1, согласно которому: «1. Судебный приказ может быть выдан, если: … 8) заявлено требование о взыскании задолженности по оплате взносов и платежей на содержание и проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации общего имущества многоквартирного дома с учетом индекса инфляции и 3 процентов годовых, начисленных заявителем на сумму задолженности.»

А также предлагается дополнить часть 2 статьи 162 новой частью, согласно которой заявление о выдаче судебного приказа, в котором заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов и платежей на содержание и проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации общего имущества многоквартирного дома, подается в суд первой инстанции по местонахождению объекта недвижимого имущества, по которому имеется задолженность.

Напомним, что законопроектом «Об управлении жилищным фондом», в частности, предлагается:

ввести правила управления любым жильем, независимо от его правового статуса;

создать юридическое лицо для каждого многоквартирного дома (если нет ОСМД), которое будет представлять интересы сособственников;

сформировать единый реестр управления многоквартирными домами и систему управления, которая станет частью Единой информационно-аналитической жилищной системы;

создать полную базу данных жилищного фонда каждой общины с информацией обо всех домах;

урегулировать статус ОСМД и управителей как потребителей коммунальных услуг для нужд дома;

установить профессиональные требования к управителям;

разграничить ответственность между сособственниками, ОСМД и управителями.

Автор: Тарас Лученко

