Мужчина обжаловал мобилизацию из-за доставки в ТЦК без повестки: суд не увидел нарушений

Ивано-Франковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который оспаривал мобилизацию, утверждая, что его доставили в ТЦК без вручения повестки, а в тот же день направили на ВВК и призвали на военную службу.

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Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части об оспаривании приказа о призыве на военную службу во время мобилизации. Истец просил признать противоправным и отменить приказ о его призыве, а также обязать воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

Суть дела

Истец указал, что сотрудники Ивано-Франковского районного управления полиции остановили его для проверки документов, в том числе военно-учетных, после чего доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В тот же день его направили на прохождение военно-врачебной комиссии, признали годным к военной службе, призвали на военную службу во время мобилизации и направили в воинскую часть.

По мнению истца, такие действия были противоправными, поскольку вызов граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации должен осуществляться путем вручения или направления повестки. Представитель истца также подчеркивал, что действующее законодательство предусматривает обязанность лица до прохождения военно-врачебной комиссии предоставить медицинскую документацию о состоянии здоровья, в частности медицинскую карту амбулаторного больного. По его убеждению, прохождение медицинского осмотра сразу после доставки в ТЦК и СП фактически лишает человека возможности собрать и предоставить такие документы.

При этом истец не оспаривал заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе, а ставил под сомнение исключительно процедуру его направления на медицинский осмотр и последующего призыва.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки возражал против иска. Ответчик указывал, что истец состоял на воинском учете как военнообязанный запаса, не имел права на отсрочку и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. По результатам прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе. Также ответчик отмечал, что приказ о призыве является актом индивидуального действия, который исчерпывает свое действие после его исполнения, то есть после зачисления лица в списки личного состава воинской части.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что на момент призыва истец состоял на воинском учете как военнообязанный запаса, был признан годным к военной службе и не имел оформленной отсрочки или бронирования.

Исследовав нормы Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров №560, суд обратил внимание, что призыв военнообязанных во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на воинском учете.

Суд отметил, что на военную службу во время мобилизации призываются военнообязанные, состоящие в запасе и не имеющие права на отсрочку либо не забронированные в установленном порядке. Поскольку по состоянию на дату призыва истец не пользовался правом на отсрочку и не состоял на специальном учете как забронированный, он подлежал мобилизации.

Оценивая доводы о нарушении порядка направления на военно-врачебную комиссию, суд пришел к выводу, что они не свидетельствуют о противоправности самого призыва. Суд отдельно отметил, что в данном случае не имеет правового значения порядок и обстоятельства, при которых военнообязанный был направлен на медицинский осмотр ВВК.

Также суд обратил внимание, что действующее законодательство не предусматривает законных оснований для отказа от прохождения военно-врачебной комиссии, а сам отказ рассматривается как нарушение законодательства об обороне и мобилизации.

По убеждению суда, только надлежащим образом оформленная отсрочка или бронирование могут быть основанием для отсрочки мобилизации и лишают территориальный центр комплектования и социальной поддержки права оформлять призыв лица на военную службу во время мобилизации.

Суд подчеркнул, что даже при наличии отдельных процедурных нарушений со стороны ответчика такие обстоятельства сами по себе не доказывают противоправность призыва, если военнообязанный является годным к службе и не имеет законных оснований для отсрочки.

Кроме того, суд отметил, что для пребывания на воинском учете, уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и призыва на военную службу во время мобилизации согласие военнообязанного не требуется, поскольку выполнение соответствующих обязанностей прямо предусмотрено законодательством.

Что касается требования обязать воинскую часть уволить истца с военной службы, суд указал, что оно является производным от требования об отмене приказа о призыве. Поскольку основное требование не подлежит удовлетворению, отсутствуют основания и для удовлетворения производного требования. Также суд отметил, что истец просит реализовать право на увольнение с военной службы, которое законом ему не предоставлено.

По результатам рассмотрения дела №300/1885/26 Ивано-Франковский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска. Апелляционная жалоба подается в Восьмой апелляционный административный суд.

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