  В Україні

Кабмін оновив держпортал для військових: додали електронні документи та нові сервіси

11:56, 19 березня 2026
Військовослужбовці отримають доступ до електронних документів, звернень і своїх даних онлайн.
Кабмін оновив положення про державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Відповідні зміни затверджено постановою №345.

Документ передбачає розширення функціоналу порталу та уточнення переліку даних, що відображаються про користувачів, зокрема військовослужбовців.

Зокрема, у положенні передбачено відображення наявної інформації про користувача. Також уточнено перелік документів та відомостей, які відображаються в системі. Окремо до переліку інформаційних ресурсів додано Державний реєстр військовослужбовців.

Крім того, розширено перелік відомостей про військовослужбовця, які можуть міститися на порталі. Йдеться, зокрема, про результати військово-лікарської експертизи (постанови військово-лікарської комісії), заохочення, дисциплінарні стягнення та інші дані, що стосуються проходження військової служби.

Постанова також розширює функціональні можливості порталу. Серед нововведень — формування електронного військово-облікового документа, відображення інших документів та інформації про військовослужбовця, а також можливість зчитування таких даних за допомогою електронних пристроїв.

Крім цього, передбачено доступ до тематичного мультимедійного, інформаційного, навчального та пізнавального контенту, тестів, а також можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг із використанням віддаленого електронного підпису без особистої присутності.

Окремо уточнено, що через портал військовослужбовці можуть подавати звернення, заяви, скарги, запити та рапорти з особистих і службових питань, зокрема щодо захисту своїх прав.

Крім того, змінами передбачено, що формулювання «відомості про надсилання повістки» доповнюється словом «(повідомлення)».

ЗСУ уряд військові армія Кабінет Міністрів України військовослужбовці

