  В Украине

Кабмин обновил госпортал для военных: добавили электронные документы и новые сервисы

11:56, 19 марта 2026
Военнослужащие получат доступ к электронным документам, обращениям и своим данным онлайн.
Кабмин обновил положение о государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. Соответствующие изменения утверждены постановлением №345.

Документ предусматривает расширение функционала портала и уточнение перечня данных, которые отображаются о пользователях, в частности о военнослужащих.

В частности, в положении предусмотрено отображение имеющейся информации о пользователе. Также уточнен перечень документов и сведений, которые отображаются в системе. Отдельно в перечень информационных ресурсов добавлен Государственный реестр военнослужащих.

Кроме того, расширен перечень сведений о военнослужащем, которые могут содержаться на портале. Речь, в частности, идет о результатах военно-врачебной экспертизы (постановления военно-врачебной комиссии), поощрениях, дисциплинарных взысканиях и других данных, касающихся прохождения военной службы.

Постановление также расширяет функциональные возможности портала. Среди нововведений — формирование электронного военно-учетного документа, отображение других документов и информации о военнослужащем, а также возможность считывания таких данных с помощью электронных устройств.

Кроме этого, предусмотрен доступ к тематическому мультимедийному, информационному, учебному и познавательному контенту, тестам, а также возможность получения квалифицированных электронных доверительных услуг с использованием удаленной электронной подписи без личного присутствия.

Отдельно уточнено, что через портал военнослужащие могут подавать обращения, заявления, жалобы, запросы и рапорты по личным и служебным вопросам, в том числе по защите своих прав.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что формулировка «сведения о направлении повестки» дополняется словом «(уведомление)».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

Запрет на дублирование выводов ЕСПЧ: Кабмин обновил правила обжалования условий содержания под стражей

Правительство ограничило круг лиц, которые могут инициировать проверку условий в СИЗО, и запретило Комиссии пересматривать сроки, по которым уже есть решение ЕСПЧ.

Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены, если сокращённое решение подписано всем составом суда.

Военные преступления будут рассматривать судьи соответствующей специализации — Рада делает вторую попытку внести изменения в УПК

Рада планирует ввести специализацию судей для эффективного рассмотрения дел о военных преступлениях и преступлениях против мира

Искусственный интеллект, запросы в реестр и займы от родителей: профессиональный путь и имущественные тайны новых претендентов на должности в ВАКС

Шестнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

