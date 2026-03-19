Кабмин обновил госпортал для военных: добавили электронные документы и новые сервисы

Военнослужащие получат доступ к электронным документам, обращениям и своим данным онлайн.

Кабмин обновил положение о государственном вебпортале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны. Соответствующие изменения утверждены постановлением №345.

Документ предусматривает расширение функционала портала и уточнение перечня данных, которые отображаются о пользователях, в частности о военнослужащих.

В частности, в положении предусмотрено отображение имеющейся информации о пользователе. Также уточнен перечень документов и сведений, которые отображаются в системе. Отдельно в перечень информационных ресурсов добавлен Государственный реестр военнослужащих.

Кроме того, расширен перечень сведений о военнослужащем, которые могут содержаться на портале. Речь, в частности, идет о результатах военно-врачебной экспертизы (постановления военно-врачебной комиссии), поощрениях, дисциплинарных взысканиях и других данных, касающихся прохождения военной службы.

Постановление также расширяет функциональные возможности портала. Среди нововведений — формирование электронного военно-учетного документа, отображение других документов и информации о военнослужащем, а также возможность считывания таких данных с помощью электронных устройств.

Кроме этого, предусмотрен доступ к тематическому мультимедийному, информационному, учебному и познавательному контенту, тестам, а также возможность получения квалифицированных электронных доверительных услуг с использованием удаленной электронной подписи без личного присутствия.

Отдельно уточнено, что через портал военнослужащие могут подавать обращения, заявления, жалобы, запросы и рапорты по личным и служебным вопросам, в том числе по защите своих прав.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что формулировка «сведения о направлении повестки» дополняется словом «(уведомление)».

