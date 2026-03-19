Справу судді Алли Токмакової, яка збила двох підлітків у Харкові, скеровано до суду

Водійка здійснила наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили дорогу «зеброю».

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Валківського районного суду Харківської області Алли Токмакової, яка збила двох підлітків на пішохідному переході. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня 2025 року у Харкові водійка автомобіля здійснила наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП підлітки отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі одну з потерпілих уже виписали з лікарні, інша - досі перебуває під наглядом лікарів.

У межах досудового розслідування працівники ДБР провели комплекс необхідних слідчих дій, експертиз та зібрали доказову базу, що дозволило встановити всі обставини аварії.

За висновками експертів, водійка мала технічну можливість уникнути наїзду, однак цього не зробила.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

