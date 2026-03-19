Справу судді Алли Токмакової, яка збила двох підлітків у Харкові, скеровано до суду

11:04, 19 березня 2026
Водійка здійснила наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили дорогу «зеброю».
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Валківського районного суду Харківської області Алли Токмакової, яка збила двох підлітків на пішохідному переході. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня 2025 року у Харкові водійка автомобіля здійснила наїзд на двох дівчат віком 13 та 14 років, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП підлітки отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі одну з потерпілих уже виписали з лікарні, інша - досі перебуває під наглядом лікарів.

У межах досудового розслідування працівники ДБР провели комплекс необхідних слідчих дій, експертиз та зібрали доказову базу, що дозволило встановити всі обставини аварії.

За висновками експертів, водійка мала технічну можливість уникнути наїзду, однак цього не зробила.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

Військові злочини розглядатимуть судді відповідної спеціалізації — Рада робить другу спробу внести змінити КПК

Рада планує ввести спеціалізацію суддів для ефективного розгляду справ про військові злочини та злочини проти миру.

Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

