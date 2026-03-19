Справу судьи Аллы Токмаковой, которая сбила двух подростков в Харькове, направлено в суд

11:04, 19 марта 2026
Водитель совершила наезд на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу по «зебре».
Справу судьи Аллы Токмаковой, которая сбила двух подростков в Харькове, направлено в суд
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении судьи Валковского районного суда Харьковской области Аллы Токмаковой, которая сбила двух подростков на пешеходном переходе. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2025 года в Харькове водитель автомобиля совершила наезд на двух девочек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время одну из пострадавших уже выписали из больницы, другая — до сих пор находится под наблюдением врачей.

В рамках досудебного расследования сотрудники ГБР провели комплекс необходимых следственных действий, экспертиз и собрали доказательственную базу, что позволило установить все обстоятельства аварии.

По выводам экспертов, водитель имела техническую возможность избежать наезда, однако этого не сделала.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения пострадавших (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

