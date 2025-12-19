  1. В Україні

Постраждали двоє дітей: у Харкові прокуратура та ДБР розслідують ДТП за участю судді Алли Токмакової

16:08, 19 грудня 2025
Водійка автомобіля Hyundai Accent, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, рухаючись міською вулицею, здійснила наїзд на двох пішоходів.
Постраждали двоє дітей: у Харкові прокуратура та ДБР розслідують ДТП за участю судді Алли Токмакової
Харківська обласна прокуратура спільно з Державним бюро розслідувань здійснює досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Харкові та призвела до тяжкого травмування двох неповнолітніх дівчат.

За даними слідства, аварія сталася 18 грудня 2025 року близько 15:50. Водійка автомобіля Hyundai Accent, яка обіймає посаду судді одного з районних судів, рухаючись міською вулицею, здійснила наїзд на двох пішоходів.

Як інформацією Суспільного, мова йде про Аллу Токмакову, яка працює у Валківському районному суді.

Як повідомили у Офісі Генпрокурора, було встановлено, що під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідним дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість руху та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги.

Унаслідок ДТП постраждали дві дівчини віком 13 та 14 років. З тяжкими тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано до медичного закладу. Наразі потерпілі перебувають у реанімаційному відділенні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

В ОГП вказують, що проводяться процесуальні дії, спрямовані на повне та неупереджене з’ясування всіх обставин аварії.

Наразі готується повідомлення про підозру.

