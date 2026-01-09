Неповнолітня дитина має бути відповідачем – Верховний Суд у справі про виселення зі службового житла

Позиція Верховного Суду у праві про виселення зі службового житла, де зареєстрована та проживає неповнолітня дитина.

Верховний Суд вказав, що у спорах про виселення зі службового житла, де зареєстрована та проживає неповнолітня дитина, ця дитина має бути залучена до участі у справі як відповідач, а не як третя особа.

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги ОСОБА_1, ОСОБА_2, в інтересах яких діяв адвокат Глущенко О. С., у справі за позовом Львівського національного університету ім. І. Франка до ОСОБА_1, ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, та виселення.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, виселив відповідачів із службового житла, зауваживши, зокрема, про те, що право користування спірною квартирою ОСОБА_2 є похідним від права ОСОБА_1, а право дитини на користування житлом за загальним правилом не є самостійним і походить від права на житло її батьків.

Апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції, виклав мотивувальну частини в редакції своєї постанови.

Верховний Суд не погодився з висновками судів, судові рішення скасував, ухвалив нове судове рішення про відмову у задоволенні позову з огляду на таке.

Суди встановили, що у спірній квартирі зареєстрована неповнолітня дочка відповідачів.

Виселення батьків порушує, зокрема, права та інтереси дитини.

Дитину було залучено до участі у справі як третю особу, проте права, визначені ЦПК України для третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, і відповідача є різними за своїми правовим значеннями та впливом на процес; права відповідача значно ширші, ніж права третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Заяв чи клопотань про залучення неповнолітньої дитини відповідачем позивач не заявляв, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні позову.

Встановивши неналежний склад учасників справи, суд не вирішує позов по суті.

Постанова Верховного Суду від 26 листопада 2025 року у справі № 711/5752/24 (провадження № 61-6662св25).

