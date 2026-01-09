  1. Судова практика

Неповнолітня дитина має бути відповідачем – Верховний Суд у справі про виселення зі службового житла

12:41, 9 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Позиція Верховного Суду у праві про виселення зі службового житла, де зареєстрована та проживає неповнолітня дитина.
Неповнолітня дитина має бути відповідачем – Верховний Суд у справі про виселення зі службового житла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд вказав, що у спорах про виселення зі службового житла, де зареєстрована та проживає неповнолітня дитина, ця дитина має бути залучена до участі у справі як відповідач, а не як третя особа.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги ОСОБА_1, ОСОБА_2, в інтересах яких діяв адвокат Глущенко О. С., у справі за позовом Львівського національного університету ім. І. Франка до ОСОБА_1, ОСОБА_2, треті особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням, та виселення.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково, виселив відповідачів із службового житла, зауваживши, зокрема, про те, що право користування спірною квартирою ОСОБА_2 є похідним від права ОСОБА_1, а право дитини на користування житлом за загальним правилом не є самостійним і походить від права на житло її батьків.

Апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції, виклав мотивувальну частини в редакції своєї постанови.

Верховний Суд не погодився з висновками судів, судові рішення скасував, ухвалив нове судове рішення про відмову у задоволенні позову з огляду на таке.

Суди встановили, що у спірній квартирі зареєстрована неповнолітня дочка відповідачів.

Виселення батьків порушує, зокрема, права та інтереси дитини.

Дитину було залучено до участі у справі як третю особу, проте права, визначені ЦПК України для третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, і відповідача є різними за своїми правовим значеннями та впливом на процес; права відповідача значно ширші, ніж права третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Заяв чи клопотань про залучення неповнолітньої дитини відповідачем позивач не заявляв, що є самостійною підставою для відмови в задоволенні позову.

Встановивши неналежний склад учасників справи, суд не вирішує позов по суті.

Постанова Верховного Суду від 26 листопада 2025 року у справі № 711/5752/24 (провадження № 61-6662св25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд діти судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

В Україні з’явиться консульство Словаччини: законопроєкт пропонує ратифікувати угоду між країнами

Законопроєкт дозволить узгодити правила роботи дипломатичних представництв України та Словаччини.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

В Україні спростять аукціони для альтернативної енергетики: Комітет рекомендує прийняти закон

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити закон, який спрощує правила для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]