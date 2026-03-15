  1. В Україні

Дев'ятикласницю вдарило струмом у шкільній майстерні: керівнику гімназії на Полтавщині повідомили про підозру

19:55, 15 березня 2026
Учениця отримала опіки та травми руки під час уроку праці, коли підняла електропровід із пошкодженою ізоляцією.
Дев'ятикласницю вдарило струмом у шкільній майстерні: керівнику гімназії на Полтавщині повідомили про підозру
Ілюстративне фото, джерело - svitznz.pp.ua
У Кременчуцькому районі керівнику гімназії повідомили про підозру через неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до травмування учениці. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія сталася у листопаді 2023 року під час уроку трудового навчання. Дев’ятикласниця, яка того дня чергувала, прийшла до майстерні та почала підмітати тирсу біля фугувального верстата. З підлоги дівчина підняла електропровід із пошкодженою ізоляцією, яким верстат був підключений до електромережі.

Унаслідок витоку електричного струму школярка отримала термічний опік, а також травмувала долоню та пальці лівої руки.

Відповідно до посадової інструкції керівник навчального закладу відповідає за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

За словами керівниці Глобинської окружної прокуратури Юлії Ребрик, очільник гімназії не призначив відповідальну особу за електрогосподарство та не залучив спеціалізовану організацію для виконання необхідних робіт.

Висновки судово-медичної експертизи, а також комплексної електротехнічної та інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності свідчать, що недбале ставлення до службових обов’язків могло призвести до травмування учениці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, внаслідок недбалого та несумлінного до них ставлення, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілої (ч. 1 ст. 137 КК України). 

прокуратура діти Полтава школа

