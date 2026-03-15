  1. В Украине

Девятиклассницу ударило током в школьной мастерской: руководителю гимназии в Полтавской области сообщено о подозрении

19:55, 15 марта 2026
Ученица получила ожоги и травмы руки во время урока труда, когда подняла электропровод с поврежденной изоляцией.
Девятиклассницу ударило током в школьной мастерской: руководителю гимназии в Полтавской области сообщено о подозрении
Иллюстративное фото, источник - svitznz.pp.ua
В Кременчугском районе руководителю гимназии сообщено о подозрении из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, что привело к травмированию ученицы. Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

По данным следствия, событие произошло в ноябре 2023 года во время урока трудового обучения. Девятиклассница, которая в тот день дежурила, пришла в мастерскую и начала подметать опилки возле фуговального станка. С пола девочка подняла электропровод с поврежденной изоляцией, которым станок был подключен к электросети.

В результате утечки электрического тока школьница получила термический ожог, а также травмировала ладонь и пальцы левой руки.

Согласно должностной инструкции руководитель учебного заведения отвечает за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

По словам руководительницы Глобинской окружной прокуратуры Юлии Ребрик, руководитель гимназии не назначил ответственное лицо за электрохозяйство и не привлек специализированную организацию для выполнения необходимых работ.

Выводы судебно-медицинской экспертизы, а также комплексной судебной электротехнической и инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности свидетельствуют, что небрежное отношение к служебным обязанностям могло привести к травмированию ученицы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевшей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

прокуратура дети Полтава школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Штрафы за финансовые нарушения не менялись 30 лет: в Раде предлагают обновить размеры

В Раде предлагают пересмотреть административную ответственность за нарушения в сфере финансового законодательства.

Рада предлагает упростить увольнение военнослужащих, воспитывающих ребенка с инвалидностью

Военные, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут получить право на увольнение со службы независимо от наличия другого из родителей.

Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

Законопроект о порядке избрания и увольнения председателей судов на столе Комитета по евроинтеграции: что им предлагается

Депутаты должны определить, приблизит ли Украину к европейским стандартам изменение процедуры избрания председателей судов.

