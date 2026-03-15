Девятиклассницу ударило током в школьной мастерской: руководителю гимназии в Полтавской области сообщено о подозрении

Ученица получила ожоги и травмы руки во время урока труда, когда подняла электропровод с поврежденной изоляцией.

В Кременчугском районе руководителю гимназии сообщено о подозрении из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, что привело к травмированию ученицы. Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

По данным следствия, событие произошло в ноябре 2023 года во время урока трудового обучения. Девятиклассница, которая в тот день дежурила, пришла в мастерскую и начала подметать опилки возле фуговального станка. С пола девочка подняла электропровод с поврежденной изоляцией, которым станок был подключен к электросети.

В результате утечки электрического тока школьница получила термический ожог, а также травмировала ладонь и пальцы левой руки.

Согласно должностной инструкции руководитель учебного заведения отвечает за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

По словам руководительницы Глобинской окружной прокуратуры Юлии Ребрик, руководитель гимназии не назначил ответственное лицо за электрохозяйство и не привлек специализированную организацию для выполнения необходимых работ.

Выводы судебно-медицинской экспертизы, а также комплексной судебной электротехнической и инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности свидетельствуют, что небрежное отношение к служебным обязанностям могло привести к травмированию ученицы.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевшей (ч. 1 ст. 137 УК Украины).

