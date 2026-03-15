  1. В Україні

Зеленський: країнам Близького Сходу потрібні перехоплювачі дронів — Україна має власну технологію

20:49, 15 березня 2026
Президент заявив, що Україна має власне технологічне ноу-хау з перехоплення безпілотників.
Зеленський: країнам Близького Сходу потрібні перехоплювачі дронів — Україна має власну технологію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Близького Сходу потребують посилення протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів дронів. Він наголосив, що Україна має у цій сфері власні технологічні розробки.

«Країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені. Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау», — сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

Президент наголосив, що бойові дії на Близькому Сході значною мірою мають повітряний характер, тому країнам регіону необхідна велика кількість систем протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, США використовують у регіоні власну авіацію, однак для ефективного захисту неба потрібні додаткові технологічні рішення.

«Щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це», — зазначив Президент.

