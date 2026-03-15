Зеленский: странам Ближнего Востока нужны перехватчики дронов — Украина имеет собственную технологию

Президент заявил, что Украина имеет собственное технологическое ноу-хау по перехвату беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Ближнего Востока нуждаются в усилении противовоздушной обороны, в частности в перехватчиках дронов. Он подчеркнул, что Украина имеет в этой сфере собственные технологические разработки.

«Страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены. Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Это наше новое технологическое ноу-хау», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Президент подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке в значительной степени имеют воздушный характер, поэтому странам региона необходимо большое количество систем противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, США используют в регионе собственную авиацию, однако для эффективной защиты неба нужны дополнительные технологические решения.

«Чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет. И страны Ближнего Востока обратились к нам именно за этим», — отметил Президент.

