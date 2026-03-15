  1. В Украине

Зеленский: странам Ближнего Востока нужны перехватчики дронов — Украина имеет собственную технологию

20:49, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявил, что Украина имеет собственное технологическое ноу-хау по перехвату беспилотников.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Ближнего Востока нуждаются в усилении противовоздушной обороны, в частности в перехватчиках дронов. Он подчеркнул, что Украина имеет в этой сфере собственные технологические разработки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены. Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Это наше новое технологическое ноу-хау», — сказал Зеленский в интервью CNN.

Президент подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке в значительной степени имеют воздушный характер, поэтому странам региона необходимо большое количество систем противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, США используют в регионе собственную авиацию, однако для эффективной защиты неба нужны дополнительные технологические решения.

«Чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительную экспертизу. В их арсенале есть много других эффективных средств, но этого нет. И страны Ближнего Востока обратились к нам именно за этим», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент Владимир Зеленский

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]