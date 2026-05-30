Суд призупинив будівництво гігантського дата-центру Google у США через екологічні ризики

Екологи вимагають повнішої оцінки впливу об'єкта на довкілля, а затримка може коштувати забудовнику мільйони доларів.

Масштабний проєкт будівництва дата-центру Google у штаті Міннесота було призупинено ще до початку будівельних робіт.

Як повідомляє The Minnesota Star Tribune, суддя тимчасово заборонив виконання робіт на запланованому комплексі площею майже 500 акрів поблизу міста Пайн-Айленд. Причиною стали претензії критиків, які стверджують, що проєкт досі не пройшов достатньо повної екологічної експертизи.

Суддя окружного суду округу Гудг’ю Патрік Бірен 29 травня видав тимчасовий заборонний припис, яким зупинив реалізацію Project Skyway — дата-центру, запланованого на території майже 500 акрів приблизно за 29 кілометрів на північ від міста Рочестер.

Рішення було ухвалене після того, як Міннесотський центр екологічного захисту (MCEA) подав позов до суду. Організація стверджує, що влада Пайн-Айленда використала спрощену процедуру екологічної оцінки, яка не врахувала повною мірою потенційний вплив проєкту.

«Нам потрібно більше знати про те, що відбувалося за лаштунками, тому що ця екологічна оцінка була надто розмитою», — заявила провідна юристка MCEA Джой Андерсон.

Екологи також стверджують, що ділянку було представлено як майбутній технологічний центр, хоча міська влада та девелоперська компанія Ryan Cos. знали, що нею користуватиметься Google.

Затримка може виявитися дорогою. За словами представників Ryan Cos., які виступали в суді, перенесення старту будівництва, запланованого на липень, може коштувати компанії до 5 мільйонів доларів, поки триває судовий розгляд.

Найбільше занепокоєння викликає енергоспоживання об’єкта. Дата-центр може потребувати до 2700 мегават електроенергії. Водночас представники влади Пайн-Айленда запевняють, що реалізація проєкту не призведе до зростання тарифів на електроенергію для місцевих жителів.

Тимчасова судова заборона зберігає поточний стан справ на час розгляду позову та аналізу запитуваних документів. Це дає противникам проєкту можливість вимагати більш детальної екологічної оцінки до початку будівництва.

Google та прихильники проєкту наголошують на запланованих заходах із пом’якшення впливу на довкілля. За даними The Minnesota Star Tribune, компанія заявила про підтримку масштабного розширення системи чистої енергетики Міннесоти через енергокомпанію Xcel Energy, включаючи введення 1400 мегават вітрової генерації та ще 200 мегават сонячної енергетики.

Міська влада та забудовники також стверджують, що проєкт перевищуватиме місцеві вимоги щодо зелених зон і приноситиме регіону десятки мільйонів доларів доходів.

Водночас екологи наполягають, що проєкт такого масштабу потребує особливо ретельної перевірки та юридичного закріплення екологічних зобов’язань Google.

«Це буде справді величезний об’єкт. Нам критично важливо знати, що саме станеться, коли буде побудовано комплекс потужністю 2700 мегават», — заявила Джой Андерсон.

