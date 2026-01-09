Несовершеннолетний ребенок должен быть ответчиком — Верховный Суд в делах о выселении из служебного жилья

Позиция Верховного Суда в деле о выселении из служебного жилья, где зарегистрирован и проживает несовершеннолетний ребенок.

Верховный Суд указал, что в спорах о выселении из служебного жилья, где зарегистрирован и проживает несовершеннолетний ребенок, этот ребенок должен быть привлечен к участию в деле как ответчик, а не как третье лицо.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационные жалобы ОСОБА_1, ОСОБА_2, в интересах которых действовал адвокат Глущенко О. С., по делу по иску Львовского национального университета им. И. Франко к ОСОБА_1, ОСОБА_2, третьи лица: ОСОБА_3, ОСОБА_4, о признании лиц утратившими право пользования жилым помещением и выселении.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, выселил ответчиков из служебного жилья, указав, в частности, на то, что право пользования спорной квартирой ОСОБА_2 является производным от права ОСОБА_1, а право ребенка на пользование жильем по общему правилу не является самостоятельным и происходит от права на жилье его родителей.

Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, изложив мотивировочную часть в редакции своего постановления.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, судебные решения отменил и принял новое судебное решение об отказе в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Суды установили, что в спорной квартире зарегистрирована несовершеннолетняя дочь ответчиков.

Выселение родителей нарушает, в частности, права и интересы ребенка.

Ребенок был привлечен к участию в деле как третье лицо, однако права, определенные ГПК Украины для третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и ответчика различаются по своему правовому значению и влиянию на процесс; права ответчика значительно шире, чем права третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Заявлений или ходатайств о привлечении несовершеннолетнего ребенка в качестве ответчика истец не подавал, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Установив ненадлежащий состав участников дела, суд не разрешает иск по существу.

Постановление Верховного Суда от 26 ноября 2025 года по делу № 711/5752/24 (производство № 61-6662св25).

