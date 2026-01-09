  1. Судебная практика

Несовершеннолетний ребенок должен быть ответчиком — Верховный Суд в делах о выселении из служебного жилья

12:41, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Позиция Верховного Суда в деле о выселении из служебного жилья, где зарегистрирован и проживает несовершеннолетний ребенок.
Несовершеннолетний ребенок должен быть ответчиком — Верховный Суд в делах о выселении из служебного жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд указал, что в спорах о выселении из служебного жилья, где зарегистрирован и проживает несовершеннолетний ребенок, этот ребенок должен быть привлечен к участию в деле как ответчик, а не как третье лицо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационные жалобы ОСОБА_1, ОСОБА_2, в интересах которых действовал адвокат Глущенко О. С., по делу по иску Львовского национального университета им. И. Франко к ОСОБА_1, ОСОБА_2, третьи лица: ОСОБА_3, ОСОБА_4, о признании лиц утратившими право пользования жилым помещением и выселении.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, выселил ответчиков из служебного жилья, указав, в частности, на то, что право пользования спорной квартирой ОСОБА_2 является производным от права ОСОБА_1, а право ребенка на пользование жильем по общему правилу не является самостоятельным и происходит от права на жилье его родителей.

Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, изложив мотивировочную часть в редакции своего постановления.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, судебные решения отменил и принял новое судебное решение об отказе в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Суды установили, что в спорной квартире зарегистрирована несовершеннолетняя дочь ответчиков.

Выселение родителей нарушает, в частности, права и интересы ребенка.

Ребенок был привлечен к участию в деле как третье лицо, однако права, определенные ГПК Украины для третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и ответчика различаются по своему правовому значению и влиянию на процесс; права ответчика значительно шире, чем права третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Заявлений или ходатайств о привлечении несовершеннолетнего ребенка в качестве ответчика истец не подавал, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Установив ненадлежащий состав участников дела, суд не разрешает иск по существу.

Постановление Верховного Суда от 26 ноября 2025 года по делу № 711/5752/24 (производство № 61-6662св25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд дети судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

В Украине упростят аукционы для альтернативной энергетики: Комитет рекомендует принять закон

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон, который упрощает правила для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]