Путин никогда не хотел прекращать войну против Украины — Зеленский о настоящих намерениях РФ

20:31, 15 марта 2026
Президент подчеркнул, что Кремль лишь имитирует переговоры и выдвигает Украине ультиматумы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин никогда не имел намерения прекращать войну против Украины, а переговоры использовал как политическую игру.

«Путин никогда не хотел останавливать войну России против Украины. Он боялся президента Дональда Трампа и давления со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому он вел эту игру, делая вид, что хочет переговоров», — сказал Зеленский в интервью CNN.

По словам Президента, Москва не заинтересована в добросовестных переговорах и пытается выдвигать Украине ультиматумы, в частности требование вывести украинские войска с собственной территории.

Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты должны усилить давление на Кремль. «Иначе он не будет вести переговоры добросовестно», — подчеркнул Глава государства.

Президент также сообщил, что, по данным украинской разведки, из-за санкций США и ЕС, а также из-за украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре Россия в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов.

В то же время, по словам Зеленского, обострение на Ближнем Востоке помогло России частично компенсировать потери. За две недели войны в регионе Москва, по оценкам, заработала около 10 млрд долларов.

«Это действительно опасно. Это дает Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну», — отметил Президент.

