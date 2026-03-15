  В Україні

Путін ніколи не припиняти війну проти України — Зеленський про справжні наміри РФ

20:31, 15 березня 2026
Президент наголосив, що Кремль лише імітує переговори та висуває Україні ультиматуми.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін ніколи не мав наміру припиняти війну проти України, а переговори використовував як політичну гру.

«Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся президента Дональда Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів», — сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

За словами Президента, Москва не зацікавлена у добросовісних переговорах і намагається висувати Україні ультиматуми, зокрема вимогу вивести українські війська з власної території.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають посилити тиск на Кремль. «Інакше він не вестиме переговори добросовісно», — підкреслив Глава держави.

Президент також повідомив, що, за даними української розвідки, через санкції США та ЄС, а також через українські удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 млрд доларів.

Водночас, за словами Зеленського, загострення на Близькому Сході допомогло Росії частково компенсувати втрати. За два тижні війни в регіоні Москва, за оцінками, заробила близько 10 млрд доларів.

«Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну», — зазначив Президент.

президент Володимир Зеленський

