Путін ніколи не припиняти війну проти України — Зеленський про справжні наміри РФ

Президент наголосив, що Кремль лише імітує переговори та висуває Україні ультиматуми.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін ніколи не мав наміру припиняти війну проти України, а переговори використовував як політичну гру.

«Путін ніколи не хотів зупиняти війну Росії проти України. Він боявся президента Дональда Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів», — сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

За словами Президента, Москва не зацікавлена у добросовісних переговорах і намагається висувати Україні ультиматуми, зокрема вимогу вивести українські війська з власної території.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають посилити тиск на Кремль. «Інакше він не вестиме переговори добросовісно», — підкреслив Глава держави.

Президент також повідомив, що, за даними української розвідки, через санкції США та ЄС, а також через українські удари по російській енергетичній інфраструктурі Росія у 2026 році зіткнулася з дефіцитом понад 100 млрд доларів.

Водночас, за словами Зеленського, загострення на Близькому Сході допомогло Росії частково компенсувати втрати. За два тижні війни в регіоні Москва, за оцінками, заробила близько 10 млрд доларів.

«Це справді небезпечно. Це дає Путіну більше впевненості в тому, що він може продовжувати війну», — зазначив Президент.

