  1. В Украине

Украина предложила США «соглашение о дронах» на 50 млрд долларов — Зеленский рассказал детали

19:37, 15 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет об экспорте украинских технологий, совместном производстве беспилотников и создании предприятий в формате 50/50.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина почти год назад предложила США масштабное оборонно-технологическое соглашение, связанное с производством беспилотников, однако окончательного решения со стороны Вашингтона до сих пор нет. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Главы государства, речь идет о так называемой Drone Deal, оцененной примерно в 35–50 млрд долларов, которая предусматривает экспорт украинских технологий и совместное производство беспилотных систем.

Как пояснил Президент, Украина предлагала создать отдельную экспортную структуру, которая объединила бы несколько направлений оборонных технологий: беспилотники, дроны на базе искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта и средства радиоэлектронной борьбы.

В обмен Украина рассчитывала получить финансирование и системы противодействия баллистическим ракетам, которых, по словам президента, стране критически не хватает.

«Итак, наше предложение заключалось в том, что мы можем предоставить систему, и Соединенные Штаты должны быть первыми, поскольку они существенно поддерживают нас оружием против баллистики и являются стратегическим партнером Украины. Вот почему мы предложили Соединенным Штатам соглашение по дронам», — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что Украина предлагает Соединенным Штатам масштабную модель сотрудничества, которая предусматривает привлечение до 200 компаний.

«Выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов. Можно выбирать: сегодня, например, этот перехватчик… Завтра другой, другая компания с новой технологией, нужно быть гибкими», — сказал Зеленский.

Также Украина готова создавать совместные предприятия в формате 50/50, где будут работать украинские и американские инженеры, а произведенные беспилотники будут использоваться обеими странами.

«США получат наши технологии. Наши предприятия увеличат объемы производства. Половина продукции пойдет на нашу передовую, этого должно хватить. А половина мощностей, которые сейчас не могут производить больше из-за финансового дефицита, пойдет нашим партнерам», — отметил Президент.

Президент подчеркнул, что Украина ведет переговоры о сотрудничестве в сфере беспилотников и с другими государствами.

«Мы говорили со странами Европы по поводу дронов — и с ними уже есть договоренности. И к нам поступали такие запросы с Ближнего Востока, из стран Залива — очень конкретные запросы с прямыми предложениями, большими предложениями. Были предложения и из Африки и нескольких других стран», — сообщил Зеленский.

По его словам, Украина уже начала создавать производственные площадки за рубежом.

«Как видите, у нас есть первые производственные линии в Германии. Они работают. Только что началось в Великобритании. У нас есть также производство в Дании. И это хорошее начало новых оборонных взаимоотношений», — резюмировал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Владимир Зеленский дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]