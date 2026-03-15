  1. В Україні

Україна запропонувала США «угоду про дрони» на 50 млрд доларів — Зеленський розповів деталі

19:37, 15 березня 2026
Йдеться про експорт українських технологій, спільне виробництво безпілотників і створення підприємств у форматі 50/50.
Україна майже рік тому запропонувала США масштабну оборонно-технологічну угоду, пов’язану з виробництвом безпілотників, однак остаточного рішення з боку Вашингтона досі немає. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Глави держави, йдеться про так звану Drone Deal, оцінену приблизно у 35–50 млрд доларів, яка передбачає експорт українських технологій та спільне виробництво безпілотних систем.

Як пояснив Президент, Україна пропонувала створити окрему експортну структуру, яка б об’єднала кілька напрямів оборонних технологій: безпілотники, дрони на базі штучного інтелекту, системи штучного інтелекту та засоби радіоелектронної боротьби.

В обмін Україна розраховувала отримати фінансування та системи протидії балістичним ракетам, яких, за словами президента, країні критично бракує.

«Тож наша пропозиція полягала в тому, що ми можемо надати систему, і Сполучені Штати мають бути першими, оскільки вони відчутно нас підтримують зброєю проти балістики та є стратегічним партнером України. Ось чому ми запропонували Сполученим Штатам угоду щодо дронів», — пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна пропонує Сполученим Штатам масштабну модель співпраці, яка передбачає залучення до 200 компаній.

«Вибір робитиме саме сторона Сполучених Штатів. Можна обирати: сьогодні, наприклад, цей перехоплювач… Завтра інший, інша компанія з новою технологією, треба бути гнучкими», — сказав Зеленський.

Також Україна готова створювати спільні підприємства у форматі 50/50, де працюватимуть українські та американські інженери, а вироблені безпілотники використовуватимуть обидві країни.

«США отримають наші технології. Наші підприємства збільшать обсяги виробництва. Половина продукції піде на нашу передову, цього має вистачити. А половина потужностей, які зараз не можуть виробляти більше через фінансовий дефіцит, піде нашим партнерам», — зазначив Президент.

Президент зазначив, що Україна веде переговори про співпрацю у сфері безпілотників і з іншими державами.

«Ми говорили з країнами Європи щодо дронів — і з ними вже є домовленості. І до нас надходили такі запити з Близького Сходу, з країн Затоки — дуже конкретні запити з прямими пропозиціями, великими пропозиціями. Були пропозиції й із Африки й кількох інших країн», — повідомив Зеленський.

За його словами, Україна вже почала створювати виробничі майданчики за кордоном.

«Як бачите, у нас є перші виробничі лінії в Німеччині. Вони працюють. Щойно розпочалося у Великій Британії. У нас є також виробництво в Данії. І це хороший початок нових оборонних взаємовідносин», — резюмував Президент.

