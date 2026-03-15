В Житомире мужчина предлагал следователю 40 тысяч гривен за закрытие дела — его задержали

Подозреваемый по делу о хулиганстве пытался избежать ответственности, предложив следователю взятку.

В Житомире 25-летний мужчина пытался избежать уголовной ответственности в производстве, открытом по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Об этом сообщает прокуратура региона.

В феврале 2026 года во время проведения следственных действий в помещении одного из районных управлений полиции города мужчина предложил следователю 40 тысяч гривен за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть дело.

Следователь от такого предложения отказался и сообщил о неправомерных действиях фигуранта своему руководству.

Сразу после дополнительного допроса мужчина снова предложил следователю неправомерное вознаграждение за закрытие уголовного производства.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, в начале марта 2026 года он передал следователю часть обещанной суммы — 20 тысяч гривен, после чего сразу был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Житомирской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

