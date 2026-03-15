  1. В Україні

У Житомирі чоловік пропонував слідчому 40 тисяч гривень за закриття справи — його затримали

19:19, 15 березня 2026
Підозрюваний у справі про хуліганство намагався уникнути відповідальності, запропонувавши слідчому хабар.
У Житомирі 25-річний чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності у провадженні, відкритому за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Про це повідомляє прокуратура регіону.

У лютому 2026 року під час проведення слідчих дій у приміщенні одного з районних управлінь поліції міста чоловік запропонував слідчому за 40 тисяч гривень не притягувати його до кримінальної відповідальності та закрити справу.

Слідчий від такої пропозиції відмовився та повідомив про неправомірні дії фігуранта своєму керівництву.

Одразу після додаткового допиту, чоловік знову запропонував слідчому неправомірну винагороду за закриття кримінального провадження.

Попри попередження про кримінальну відповідальність, на початку березня 2026 року він передав слідчому частину обіцяної суми — 20 тисяч гривень, після чого одразу був затриманий  у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

