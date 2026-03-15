В Днепре мужчина угрожал пассажирам маршрутки учебной гранатой: дело рассмотрел суд

21:25, 15 марта 2026
Угроза вызвала панику среди пассажиров, а водитель был вынужден остановить транспорт.
В Днепре мужчина угрожал пассажирам маршрутки учебной гранатой: дело рассмотрел суд
Шевченковский районный суд Днепра рассмотрел дело об инциденте в общественном транспорте, где мужчина угрожал пассажирам предметом, похожим на гранату.

Событие вызвало панику среди людей и заставило водителя остановить маршрутку. Эксперты установили, что предмет был учебной гранатой и не представлял реальной угрозы, однако суд пришел к выводу, что действия обвиняемого грубо нарушили общественный порядок.

Обстоятельства дела №932/12879/24

Инцидент произошел 12 декабря 2024 года около 15:38 в салоне маршрутного такси №91 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого.

По материалам дела, мужчина находился в общественном транспорте с открытой бутылкой алкоголя и, по выводу суда, был в состоянии алкогольного опьянения. После замечаний со стороны водителя и пассажиров между ним и присутствующими возник спор.

Во время конфликта мужчина достал из кармана предмет, который выглядел как ручная граната Ф-1, повернулся лицом к салону и, демонстрируя его пассажирам, пригрозил взорвать транспортное средство.

В маршрутке на тот момент находилось около десяти человек, среди них женщины и дети. Угроза вызвала панику, пассажиры начали требовать от водителя немедленно открыть двери. Водитель был вынужден сделать остановку и выпустить людей из салона.

Одна из пассажирок позвонила в полицию, после чего мужчину задержали правоохранители.

Показания сторон и доказательства

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что достал из кармана учебную гранату и угрожал ее взорвать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном и просил суд строго его не наказывать.

Пассажирка маршрутки сообщила, что после замечаний по поводу алкоголя мужчина начал вести себя агрессивно, а затем достал гранату и заявил, что «взорвет всех в салоне». После этого пассажиры начали покидать транспорт.

Водитель маршрутного такси подтвердил факт конфликта и паники среди пассажиров. В то же время в части своих показаний он утверждал, что предмет мог случайно выпасть из кармана обвиняемого. Суд оценил эти пояснения критически, поскольку они противоречили показаниям пассажирки и видеозаписи с камеры в салоне маршрутки.

Среди доказательств по делу суд исследовал: протокол задержания и изъятия предметов, похожих на корпус гранаты и запал; результаты опознания обвиняемого свидетелями; видеозапись из салона маршрутного такси; заключение экспертизы.

Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является пустым корпусом учебной ручной гранаты Ф-1 с элементами подрывника, который не содержит взрывчатого вещества и не может быть приведен в действие.

Оценка суда

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого представляли собой грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Его действия квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

При назначении наказания суд учел: данные о личности обвиняемого, в частности наличие у него несовершеннолетнего ребенка; предыдущие судимости; отсутствие обстоятельств, смягчающих наказание; рецидив преступления как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Суд также подчеркнул, что инцидент произошел в условиях военного положения, когда общество особенно чувствительно реагирует на демонстрацию предметов, похожих на боеприпасы. По оценке суда, такие действия объективно воспринимаются как реальная угроза и могут вызвать панику среди людей.

Приговор

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

В срок наказания зачтен период предварительного заключения с 12 декабря 2024 года по 10 марта 2026 года из расчета: один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы.

После оглашения приговора суд: изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство; обязал осужденного не покидать населенный пункт без разрешения суда и сообщать об изменении места проживания или работы; освободил его из-под стражи в зале суда.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

