У Дніпрі чоловік погрожував пасажирам маршрутки навчальною гранатою: справу розглянув суд

Погроза спричинила паніку серед пасажирів, а водій був змушений зупинити транспорт.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд Дніпра розглянув справу про інцидент в громадському транспорті, де чоловік погрожував пасажирам предметом, схожим на гранату.

Подія спричинила паніку серед людей і змусила водія зупинити маршрутку. Експерти встановили, що предмет був навчальною гранатою і не становив реальної загрози, однак суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого грубо порушили громадський порядок.

Обставини справи №932/12879/24

Інцидент стався 12 грудня 2024 року близько 15:38 у салоні маршрутного таксі №91 у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького.

За матеріалами справи, чоловік перебував у громадському транспорті з відкритою пляшкою алкоголю та, за висновком суду, був у стані алкогольного сп’яніння. Після зауважень від водія та пасажирів між ним і присутніми виникла суперечка.

Під час конфлікту чоловік дістав із кишені предмет, що виглядав як ручна граната Ф-1, повернувся обличчям до салону та, демонструючи його пасажирам, пригрозив підірвати транспортний засіб.

У маршрутці на той момент перебували близько десяти людей, серед них жінки та діти. Погроза викликала паніку, пасажири почали вимагати від водія негайно відчинити двері. Водій був змушений зробити зупинку і випустити людей із салону.

Одна з пасажирок зателефонувала до поліції, після чого чоловіка затримали правоохоронці.

Показання сторін та докази

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що дістав із кишені навчальну гранату та погрожував її підірвати, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік заявив, що шкодує про вчинене та просив суд суворо його не карати.

Пасажирка маршрутки повідомила, що після зауважень щодо алкоголю чоловік почав агресивно поводитися, а потім дістав гранату й заявив, що «підірве всіх у салоні». Після цього пасажири почали залишати транспорт.

Водій маршрутного таксі підтвердив факт конфлікту та паніки серед пасажирів. Водночас у частині своїх показань він стверджував, що предмет міг випадково випасти з кишені обвинуваченого. Суд оцінив ці пояснення критично, оскільки вони суперечили показанням пасажирки та відеозапису з камери в салоні маршрутки.

Серед доказів у справі суд дослідив: протокол затримання та вилучення предметів, схожих на корпус гранати і запал; результати впізнання обвинуваченого свідками; відеозапис із салону маршрутного таксі; висновок експертизи.

Згідно з висновком експерта, вилучений предмет є порожнім корпусом навчальної ручної гранати Ф-1 із елементами підривника, який не містить вибухової речовини і не може бути приведений у дію.

Оцінка суду

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого становили грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Його дії кваліфіковано за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Під час призначення покарання суд врахував: дані про особу обвинуваченого, зокрема наявність у нього неповнолітньої дитини; попередні судимості; відсутність обставин, що пом’якшують покарання; рецидив злочину як обставину, що обтяжує відповідальність.

Суд також наголосив, що інцидент стався в умовах воєнного стану, коли суспільство особливо чутливо реагує на демонстрацію предметів, схожих на боєприпаси. За оцінкою суду, такі дії об’єктивно сприймаються як реальна загроза та можуть спричинити паніку серед людей.

Вирок

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у виді 4 років обмеження волі.

До строку покарання зараховано період попереднього ув’язнення з 12 грудня 2024 року по 10 березня 2026 року з розрахунку: один день тримання під вартою за два дні обмеження волі.

Після оголошення вироку суд: змінив запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання; зобов’язав засудженого не залишати населений пункт без дозволу суду та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; звільнив його з-під варти в залі суду.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.