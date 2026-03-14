В Одесской области женщина трижды провалила практический экзамен и решила дать взятку экзаменатору МВД – видео

09:24, 14 марта 2026
Кандидатка на получение водительских прав категории В предложила экзаменатору 4000 грн вместо демонстрации навыков вождения.
В Одесской области женщина трижды провалила практический экзамен и решила дать взятку экзаменатору МВД – видео
В территориальном сервисном центре МВД в Одесской области зафиксирована попытка предоставления неправомерной выгоды во время сдачи практического экзамена по вождению. Кандидатка на получение водительского удостоверения категории В вместо демонстрации навыков вождения попыталась обойти закон, предложив взятку экзаменатору.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, женщина уже трижды пыталась сдать экзамен, однако каждый раз превышала допустимое количество ошибок. Во время очередного теста она достала из кармана 4000 гривен и предложила их администратору за содействие в получении положительного результата.

Экзаменатор категорически отказался и сообщил руководству центра. На место вызвали полицию, а материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решений в соответствии с действующим законодательством.

Кандидатка признала вину и объяснила, что взяла деньги заранее из-за предыдущих неудачных попыток сдать экзамен.

В сервисных центрах МВД подчеркивают, что договоренностей во время сдачи экзаменов не существует, а результаты зависят исключительно от знания Правил дорожного движения и практических навыков вождения. Все действия во время экзамена фиксируются камерами и проверяются профильным отделом ГСЦ МВД.

