CNN подала в суд на Perplexity AI из-за использования более 17 тысяч материалов без разрешения

Телекомпания CNN обвинила компанию Perplexity AI в нарушении авторских прав и незаконном использовании журналистских материалов для обучения и работы своих продуктов на основе искусственного интеллекта.

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Американская телекомпания CNN подала иск против компании Perplexity AI в федеральный суд Нью-Йорка, обвинив разработчика поисковых сервисов на основе искусственного интеллекта в нарушении авторских прав и прав на товарные знаки из-за несанкционированного использования журналистских материалов CNN.

В исковом заявлении, поданном 28 мая, CNN утверждает, что Perplexity незаконно копировала, хранила и распространяла ее контент для работы ряда продуктов искусственного интеллекта, в частности потребительского чат-бота, корпоративных сервисов, API и браузера Comet.

Этот иск пополнил список судебных споров, в которых уже участвует Perplexity. Компания также защищается от претензий о нарушении авторских прав и товарных знаков, поданных Dow Jones и NYP Holdings, Encyclopaedia Britannica и Merriam-Webster, The New York Times Company и Chicago Tribune Company.

CNN требует возмещения убытков, размер которых пока не раскрывается, судебного запрета на дальнейшее использование контента и рассмотрения дела с участием присяжных.

Обвинения в нарушении авторских прав

В центре иска — двухэтапная схема нарушения авторских прав, как ее описывает CNN.

Во-первых, компания утверждает, что Perplexity незаконно сканировала, собирала, копировала и хранила материалы CNN для создания собственного поискового индекса и систем генерации ответов с использованием внешних источников (Retrieval-Augmented Generation, RAG).

Во-вторых, по утверждению CNN, эти материалы воспроизводятся в ответах, которые генерируют продукты искусственного интеллекта Perplexity.

В иске указывается, что Perplexity «незаконно скопировала более 17 тысяч материалов CNN, включая статьи, видео, изображения и другие работы для обеспечения функционирования своих продуктов и сервисов».

CNN также утверждает, что продукты генеративного искусственного интеллекта компании создают ответы, которые являются «идентичными или существенно схожими» с защищенными авторским правом материалами телекомпании. По утверждению истца, такие ответы часто являются «дословными или почти дословными воспроизведениями, изложениями либо сокращенными версиями оригинального контента».

CNN обвинила Perplexity в обходе технических ограничений

Телекомпания также заявила, что Perplexity обходила установленные издателями технические ограничения.

В иске указывается, что веб-сканеры компании игнорировали или обходили защитные механизмы, в частности файлы robots.txt, предназначенные для ограничения автоматизированного доступа к контенту.

CNN подчеркивает, что заблокировала доступ PerplexityBot к своим материалам и никогда не предоставляла компании разрешения использовать журналистский контент для нужд генеративного искусственного интеллекта.

Неудачная попытка партнерства

В документах также раскрывается, что в 2025 году стороны пытались заключить коммерческое соглашение.

CNN и Perplexity вели переговоры о партнерстве «CNN – Perplexity Comet Plus Partnership», которое должно было вступить в силу 1 октября 2025 года. Соглашение предусматривало предоставление доступа к платному контенту CNN в обмен на компенсацию.

Однако, по словам CNN, стороны не смогли согласовать ряд вопросов, в частности ограничения относительно использования контента CNN в ответах искусственного интеллекта. В результате 24 ноября 2025 года переговоры были прекращены.

10 декабря 2025 года CNN направила компании письмо с требованием прекратить нарушения. В нем телекомпания подчеркнула, что не предоставляла разрешения на использование своего контента или товарных знаков в сервисах Perplexity.

По утверждению истца, компания не ответила на письмо и продолжила использовать материалы CNN без разрешения.

Потеря доходов и претензии по товарным знакам

CNN утверждает, что действия Perplexity отвлекают посетителей от сайтов издателей, уменьшают доходы от подписок, рекламы и лицензирования контента.

По мнению телекомпании, пользователи, которые получают подробные сгенерированные искусственным интеллектом изложения материалов, имеют «мало причин посещать первоисточник или платить за доступ к статье, которую они только что прочитали в сокращенном виде».

Помимо нарушения авторских прав, CNN обвиняет Perplexity в нарушении прав на товарные знаки в соответствии с Законом Лэнхема.

В частности, компания утверждает, что Perplexity создает ложное впечатление о наличии партнерских отношений между сторонами и использует бренд CNN таким образом, что это может вводить пользователей в заблуждение.

В иске указывается, что продукты Perplexity генерировали ложную информацию о возможности получения доступа к премиальному контенту CNN через платные подписки сервиса, хотя никакого подобного соглашения между сторонами не существует.

Также CNN утверждает, что Perplexity демонстрирует измененные, неполные или неточные версии материалов CNN вместе с брендом телекомпании, не уведомляя пользователей о внесенных изменениях или пропусках.

Отдельно иск касается так называемых «галлюцинаций» искусственного интеллекта. По утверждению CNN, Perplexity создает и распространяет контент, который ошибочно связывается с телекомпанией, что может вводить пользователей в заблуждение относительно источника и достоверности информации.

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