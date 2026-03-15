В США суд запретил Perplexity использовать ИИ-агента для совершения покупок на Amazon

Федеральный суд США запретил стартапу Perplexity использовать автономного агента на онлайн-маркетплейсе Amazon.

Федеральный суд США обязал стартап Perplexity немедленно прекратить использование своего автономного агента на онлайн-маркетплейсе Amazon. Предварительное решение было принято в ответ на срочное обращение крупной компании электронной коммерции с требованием заблокировать автоматизированный доступ к закрытым разделам ее платформы, пишет Mixvale.

Дело рассматривает Окружной суд Северного округа Калифорнии. Оно может сформировать новые правовые подходы к контролю над данными в сфере цифровой розничной торговли.

В центре спора — инструмент Comet, созданный для автоматического поиска цен и самостоятельного завершения покупок. Судебное распоряжение запрещает любую деятельность этой системы в аккаунтах, защищенных паролем, даже если пользователь предварительно разрешил виртуальному помощнику осуществлять просмотр.

Ограничение напрямую влияет на бизнес-модель разработчика программного обеспечения.

Основания судебного решения

Обеспечительная мера была принята в начале недели. Суд также обязал уничтожить всю информацию, которую виртуальный помощник собрал во время работы на сайте.

Интернет-ритейлер заявил, что такая практика нарушает федеральное законодательство о кибербезопасности и может подвергать конфиденциальные финансовые данные пользователей риску передачи на сторонние серверы без соответствующего разрешения.

Судья Максин Чесни, рассматривавшая ходатайство о принятии обеспечительных мер, пришла к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что платформа электронной торговли может выиграть дело при рассмотрении по существу.

Она подчеркнула, что согласие пользователя на использование виртуального ассистента не отменяет необходимости получения прямого разрешения от компании, владеющей цифровой инфраструктурой.

Такое толкование усиливает контроль компаний над условиями использования их закрытых экосистем и определяет четкие границы для работы автоматизированных систем в среде с аутентификацией.

Чтобы обеспечить право на полную защиту, немедленное исполнение постановления было приостановлено на семь дней. За это время разработчик автономной системы может подать юридические апелляции.

Стартап уже заявил, что планирует обжаловать решение в вышестоящих судах. Компания утверждает, что ограничение нарушает свободу пользователей интернета самостоятельно выбирать способы использования новых технологий.

Юридический спор поднимает фундаментальные вопросы о праве собственности на пользовательские аккаунты и об автономии людей в управлении собственными учетными данными.

Как работает виртуальный ассистент

Программное обеспечение, ставшее предметом иска, работает в сочетании с собственным браузером и функционирует как агентный помощник на основе искусственного интеллекта.

Такие технологии выходят за пределы простого генерирования текста, поскольку обладают вычислительными возможностями выполнять сложные последовательные действия в онлайн-среде непрерывно.

На практике система имитирует поведение человека, который просматривает страницы товаров и категорий на сайте. Она может сравнивать технические характеристики, анализировать разницу в ценах у разных продавцов и добавлять товары в корзину без какого-либо ручного вмешательства со стороны владельца аккаунта.

Последним этапом является завершение оплаты с использованием финансовых данных, которые клиент заранее предоставил системе.

Именно такой уровень автономности сделал инструмент популярным среди пользователей, стремящихся оптимизировать время на поиск товаров в интернете и автоматизировать повседневные покупки.

В то же время имитация кликов и прокрутки страниц усложняет для систем безопасности платформы быстрое определение источника трафика.

Алгоритмам защиты необходимо отличать реального пользователя от высокотехнологичного робота, работающего в фоновом режиме, что требует постоянного совершенствования инфраструктуры обнаружения аномалий.

