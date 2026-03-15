У США суд заборонив Perplexity використовувати ШІ-агента для здійснення покупок на Amazon

Федеральний суд США заборонив стартапу Perplexity використовувати автономного агента на онлайн-маркетплейсі Amazon.

Федеральний суд США зобов’язав стартап Perplexity негайно припинити використання свого автономного агента на онлайн-маркетплейсі Amazon. Попереднє рішення було ухвалене у відповідь на термінове звернення великої компанії електронної комерції з вимогою заблокувати автоматизований доступ до закритих розділів її платформи, пише Mixvale.

Справу розглядає Окружний суд Північного округу Каліфорнії. Вона може сформувати нові правові підходи до контролю над даними у сфері цифрової роздрібної торгівлі.

У центрі спору — інструмент Comet, створений для автоматичного пошуку цін та самостійного завершення покупок. Судове розпорядження забороняє будь-яку діяльність цієї системи в акаунтах, захищених паролем, навіть якщо користувач попередньо дозволив віртуальному помічнику здійснювати перегляд.

Обмеження безпосередньо впливає на бізнес-модель розробника програмного забезпечення.

Підстави судового рішення

Запобіжний захід було ухвалено на початку тижня. Суд також зобов’язав знищити всю інформацію, яку віртуальний помічник зібрав під час роботи на сайті.

Інтернет-ритейлер заявив, що така практика порушує федеральне законодавство з кібербезпеки та може наражати конфіденційні фінансові дані користувачів на ризик передачі на сторонні сервери без відповідного дозволу.

Суддя Максін Чесні, яка розглядала клопотання про забезпечувальні заходи, дійшла висновку, що є достатні підстави вважати, що платформа електронної торгівлі може виграти справу під час розгляду по суті.

Вона наголосила, що згода користувача на використання віртуального асистента не скасовує необхідності отримання прямого дозволу від компанії, яка володіє цифровою інфраструктурою.

Таке тлумачення підсилює контроль компаній над умовами використання їхніх закритих екосистем і визначає чіткі межі для роботи автоматизованих систем у середовищах з автентифікацією.

Щоб забезпечити право на повний захист, негайне виконання ухвали було призупинено на сім днів. За цей час розробник автономної системи може подати юридичні апеляції.

Стартап уже заявив, що планує оскаржити рішення у вищих судах. Компанія стверджує, що обмеження порушує свободу користувачів інтернету самостійно обирати, як застосовувати нові технології.

Юридичний спір порушує фундаментальні питання щодо права власності на користувацькі акаунти та автономії людей у керуванні власними обліковими даними.

Як працює віртуальний асистент

Програмне забезпечення, що стало предметом позову, працює у поєднанні з власним браузером і функціонує як агентний помічник на основі штучного інтелекту.

Такі технології виходять за межі простого генерування тексту, адже мають обчислювальні можливості виконувати складні послідовні дії в онлайн-середовищі безперервно.

На практиці система імітує поведінку людини, яка переглядає сторінки товарів та категорій на сайті. Вона може порівнювати технічні характеристики, аналізувати різницю в цінах у різних продавців і додавати товари до кошика без будь-якого ручного втручання з боку власника акаунта.

Останнім етапом є завершення оплати з використанням фінансових даних, які клієнт попередньо надав системі.

Саме такий рівень автономності зробив інструмент популярним серед користувачів, які прагнуть оптимізувати час на пошук товарів в інтернеті та автоматизувати повсякденні покупки.

Водночас імітація кліків та прокручування сторінок ускладнює для систем безпеки платформи швидке визначення джерела трафіку.

Алгоритмам захисту необхідно відрізняти реального користувача від високотехнологічного робота, що працює у фоновому режимі, а це вимагає постійного вдосконалення інфраструктури виявлення аномалій.

