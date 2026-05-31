  В Україні

Україна обговорює з партнерами фінансові стимули для повернення біженців — Андрій Сибіга

13:01, 31 травня 2026
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розробляє спеціальні програми для повернення громадян з-за кордону та веде переговори з європейськими партнерами щодо їх фінансової підтримки.
Україна готує механізми та стимули для повернення своїх громадян з-за кордону, оскільки через війну за межами країни наразі перебувають близько 8 мільйонів українців. Влада вже обговорює з європейськими партнерами можливість фінансової підтримки таких програм, однак ключовою передумовою для повернення людей залишається безпекова ситуація та належні умови для життя в Україні.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, якщо раніше озвучувалася цифра близько 6 мільйонів українців за кордоном, то нині оцінки свідчать про те, що їхня кількість сягає вже 8 мільйонів.

Переважна більшість громадян залишила країну після початку повномасштабного вторгнення РФ, рятуючись від бойових дій, обстрілів та окупації. Значна частина українців отримала прихисток у державах Європейського Союзу, де має тимчасовий захист, соціальну підтримку та доступ до ринку праці.

У Міністерстві закордонних справ наголошують, що масова міграція є не лише демографічним питанням. Відтік мільйонів людей впливає на економіку, ринок праці та можливості повоєнного відновлення держави. Уже зараз в окремих сферах відчувається нестача працівників, а після завершення війни саме людський ресурс стане одним із ключових чинників відбудови країни.

Тому повернення українців додому уряд розглядає як один із пріоритетних напрямів державної політики на найближчі роки. Як зазначив Андрій Сибіга, це питання вже набуває значення безпекового виклику, а держава працює над комплексними рішеннями для заохочення громадян до повернення.

