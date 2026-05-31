  1. Відео
  2. / У світі

Париж охопили безлади після перемоги ПСЖ: є поранені та сотні затриманих — відео

09:42, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Масові заворушення, сутички з поліцією та понад 400 затриманих — такими наслідками завершилося святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.
Париж охопили безлади після перемоги ПСЖ: є поранені та сотні затриманих — відео
Фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Святкування перемоги «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів у Франції завершилося масовими безладами та сутичками з правоохоронцями. У кількох містах країни, включно з Парижем, сталися підпали, акти вандалізму та зіткнення з поліцією, внаслідок чого були затримані сотні людей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Французькі медіа повідомляють, що після фінального матчу на Єлисейських полях у столиці зібралися десятки тисяч уболівальників. Частина з них використовувала піротехніку, запускала феєрверки та сигнальні ракети. Поліція вилучила значну кількість заборонених піротехнічних засобів.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, інциденти почалися ще під час матчу. У Парижі зафіксували підпали, пошкодження торговельних закладів і ресторанів. Поблизу стадіону ПСЖ натовп розгромив кілька об’єктів комерційної інфраструктури. Через безлади правоохоронці тимчасово перекривали окремі транспортні артерії столиці.

Загалом по країні було затримано понад 400 осіб, з них більш як 280 — у Парижі. Під час заворушень постраждали щонайменше семеро поліцейських. Один із правоохоронців отримав серйозну травму голови в місті Ажен.

Також повідомляється про спробу групи агресивно налаштованих осіб прорватися до однієї з поліцейських дільниць у французькій столиці.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ здолав «Арсенал» у серії післяматчевих пенальті після нічиєї в основний час. Для паризького клубу цей трофей став другим в історії та другим поспіль у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Франція футбол

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Верховний Суд визначив, як покупцю квартири захистити права, якщо забудовник підняв ціну після оплати через «ріст цін»

Полтавський забудовник вимагав від покупця ще сотні тисяч гривень після повної оплати квартири: що вирішив Верховний Суд.

ФОПи та підприємства можуть лише зафіксувати збитки від війни: чому не працює система відшкодування втрат

Українські підприємці можуть фіксувати збитки та претендувати на компенсацію через державні й міжнародні інструменти.

Ремонт авто після ДТП: як стягнути різницю між страховою виплатою та реальною вартістю запчастин

Що робити, якщо страхова покрила лише частину ремонту після ДТП.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]