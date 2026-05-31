Париж охопили безлади після перемоги ПСЖ: є поранені та сотні затриманих — відео

Масові заворушення, сутички з поліцією та понад 400 затриманих — такими наслідками завершилося святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Святкування перемоги «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів у Франції завершилося масовими безладами та сутичками з правоохоронцями. У кількох містах країни, включно з Парижем, сталися підпали, акти вандалізму та зіткнення з поліцією, внаслідок чого були затримані сотні людей.

Французькі медіа повідомляють, що після фінального матчу на Єлисейських полях у столиці зібралися десятки тисяч уболівальників. Частина з них використовувала піротехніку, запускала феєрверки та сигнальні ракети. Поліція вилучила значну кількість заборонених піротехнічних засобів.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, інциденти почалися ще під час матчу. У Парижі зафіксували підпали, пошкодження торговельних закладів і ресторанів. Поблизу стадіону ПСЖ натовп розгромив кілька об’єктів комерційної інфраструктури. Через безлади правоохоронці тимчасово перекривали окремі транспортні артерії столиці.

Загалом по країні було затримано понад 400 осіб, з них більш як 280 — у Парижі. Під час заворушень постраждали щонайменше семеро поліцейських. Один із правоохоронців отримав серйозну травму голови в місті Ажен.

Також повідомляється про спробу групи агресивно налаштованих осіб прорватися до однієї з поліцейських дільниць у французькій столиці.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 ПСЖ здолав «Арсенал» у серії післяматчевих пенальті після нічиєї в основний час. Для паризького клубу цей трофей став другим в історії та другим поспіль у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

