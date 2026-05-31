Украина обсуждает с партнерами финансовые стимулы для возвращения беженцев — Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина разрабатывает специальные программы для возвращения граждан из-за границы и ведет переговоры с европейскими партнерами по их финансовой поддержке.

Украина готовит механизмы и стимулы для возвращения своих граждан из-за границы, поскольку из-за войны за пределами страны сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Власти уже обсуждают с европейскими партнёрами возможность финансовой поддержки таких программ, однако ключевым условием для возвращения людей остаются ситуация с безопасностью и надлежащие условия для жизни в Украине.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, если ранее озвучивалась цифра около 6 миллионов украинцев за границей, то сейчас оценки свидетельствуют о том, что их количество достигает уже 8 миллионов.

Подавляющее большинство граждан покинули страну после начала полномасштабного вторжения РФ, спасаясь от боевых действий, обстрелов и оккупации. Значительная часть украинцев получила убежище в странах Европейского Союза, где имеет временную защиту, социальную поддержку и доступ к рынку труда.

В Министерстве иностранных дел подчёркивают, что массовая миграция является не только демографическим вопросом. Отток миллионов людей влияет на экономику, рынок труда и возможности послевоенного восстановления государства. Уже сейчас в отдельных сферах ощущается нехватка работников, а после завершения войны именно человеческий ресурс станет одним из ключевых факторов восстановления страны.

Поэтому возвращение украинцев домой правительство рассматривает как одно из приоритетных направлений государственной политики на ближайшие годы. Как отметил Андрей Сибига, этот вопрос уже приобретает значение вызова в сфере безопасности, а государство работает над комплексными решениями для стимулирования граждан к возвращению.

