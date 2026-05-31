ВВК при бронировании и отсрочке: кому все равно придется пройти медкомиссию

ВВК в 2026 году остается обязательным для отдельных категорий военнообязанных и военнослужащих, при этом даже наличие бронирования или отсрочки от мобилизации в некоторых случаях не освобождает от прохождения ВВК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году вопрос прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) остается одним из ключевых элементов воинского учета и комплектования Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Медицинское освидетельствование позволяет определить пригодность граждан к военной службе, а также оценить состояние здоровья военнослужащих во время прохождения службы. Законодательство предусматривает обязательное прохождение ВВК для отдельных категорий граждан, а также определяет порядок получения направления на медицинский осмотр.

Кому необходимо проходить ВВК в 2026 году

В условиях военного положения прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным для нескольких категорий граждан.

Военнообязанные

Обязательному медицинскому осмотру подлежат военнообязанные граждане, в частности лица, которые получили повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отдельно это касается граждан, которые ранее имели статус «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время». После отмены категории «ограниченно пригоден» такие лица должны пройти повторный медицинский осмотр, если ранее этого не сделали.

Прохождение ВВК также является обязательным для граждан, которые решили поступить на военную службу по контракту.

Военнослужащие

Военно-врачебную комиссию проходят и военнослужащие, если возникает необходимость оценить или пересмотреть состояние их здоровья, в частности после получения ранения, травмы или заболевания.

Особый порядок установлен для женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование после 2025 года. После автоматической постановки на воинский учет они должны в течение 60 дней пройти медицинский осмотр ВВК, актуализировать учетные данные и оформить военно-учетные документы.

Нужно ли проходить ВВК при наличии бронирования или отсрочки

Как правило, военнообязанные, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации или забронированы за предприятиями, учреждениями либо организациями, не обязаны проходить военно-врачебную комиссию.

Вместе с тем существуют исключения. Медицинский осмотр необходим в случае заключения контракта на прохождение военной службы. Также повторное прохождение ВВК является обязательным для лиц, которые до сих пор имеют старое заключение о непригодности в мирное время и ограниченной пригодности в военное время и еще не проходили нового медицинского осмотра. Исключение составляют лица с инвалидностью, статус которых подтвержден в установленном порядке.

Кроме того, гражданин может пройти ВВК по собственному желанию.

Кто оформляет направление на ВВК

Для прохождения военно-врачебной комиссии необходимо получить соответствующее направление.

Такие документы могут выдавать руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины, а также командиры воинских частей в отношении военнослужащих, проходящих службу.

В настоящее время военнообязанные могут оформить электронное направление дистанционно через приложение «Резерв+». Для этого необходимо открыть раздел «Сервисы», выбрать функцию получения направления на ВВК, заполнить необходимые данные и подать запрос. После проверки информации электронный документ появится в личном кабинете пользователя.

Благодаря этому обращаться в ТЦК лично для получения направления больше не требуется. Однако такая возможность актуальна только в том случае, если медицинский осмотр может быть проведен при том ТЦК, где гражданин состоит на воинском учете.

Для действующих военнослужащих предусмотрен иной механизм. Они могут получить бумажное направление путем подачи цифрового рапорта через приложение «Армия+». Обязательным условием является наличие медицинского документа, подтверждающего рекомендацию врача о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

Чем отличается повестка от направления на ВВК

Повестка и направление на ВВК имеют разное правовое назначение.

Повестка является документом, который обязывает гражданина явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных или выполнения других мероприятий, связанных с мобилизацией.

Направление на ВВК, в свою очередь, является отдельным документом, который предоставляет право пройти медицинский осмотр с конкретной целью. В частности, оно может выдаваться для прохождения мобилизационных процедур, заключения контракта на военную службу, поступления в высшее военное учебное заведение либо в других случаях, предусмотренных законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.