Повредили авто ТЦК и ударили военных: в Харьковской области четырем мужчинам объявили подозрение

В Харьковской области четырем мужчинам объявили подозрение после нападения на представителей ТЦК и СП.

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении четырем мужчинам, которых подозревают в нападении на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также в хулиганских действиях.

По данным полиции, конфликт произошел в одном из населенных пунктов области после прибытия группы оповещения районного ТЦК и СП для выполнения служебных задач. Между военнослужащими и группой местных жителей возник спор, который перерос в нападение.

Следствие предварительно установило, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары военнослужащим. Кроме того, во время инцидента нападавшие применили вещество слезоточивого и раздражающего действия.

В результате нападения представители ТЦК и СП получили телесные повреждения различной степени тяжести.

После проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили всех участников происшествия и задержали их.

В настоящее время четырем мужчинам сообщено о подозрении. В зависимости от роли каждого им инкриминируют хулиганство и умышленное причинение телесных повреждений должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание, в частности лишение свободы на срок до семи лет.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют возможную причастность других лиц.

