ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Во время войны в Украине бизнес работает в условиях постоянной угрозы разрушения или полного уничтожения производственных и торговых помещений, потери оборудования, транспорта и товарных запасов, а также системных перебоев в логистике и энергоснабжении. Это вынуждает предприятия приостанавливать деятельность, срочно эвакуировать персонал и терять рынки сбыта, что в совокупности наносит значительный удар по их финансовой устойчивости. Напомним, что в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 24 мая был полностью уничтожен торгово-развлекательный центр «Квадрат» и Лукьяновский рынок, что в очередной раз подтвердило масштаб потерь гражданской инфраструктуры.

В таких условиях ключевым для предпринимателей, в частности ФЛП, остается вопрос возможности компенсации уничтоженного или поврежденного имущества.

Однако на данный момент прямого универсального механизма возмещения убытков для всех субъектов хозяйствования не существует, однако в Украине и на международном уровне действуют отдельные инструменты, которые позволяют фиксировать убытки и частично претендовать на компенсацию.

В частности, речь идет о Международном реестре убытков для Украины (RD4U), через который бизнес может задекларировать потери имущества и доходов для формирования будущих репараций. Кроме того, существуют государственные программы частичной компенсации и страхования военных рисков, введенные правительством для отдельных категорий субъектов хозяйствования.

Реестр убытков — как зафиксировать потери

В Международном реестре убытков для Украины (RD4U) открыта новая категория А3.5 «Потеря частного предпринимательства», которая касается физических лиц-предпринимателей, чья деятельность пострадала в результате полномасштабной войны. Теперь ФЛП могут официально задекларировать потерю доходов или прибыли, включая ту, которую предприниматель мог бы получить в обычных условиях, если бы бизнес не пострадал от российской агрессии после 24 февраля 2022 года.

Воспользоваться механизмом могут предприниматели, которые были вынуждены прекратить или существенно ограничить деятельность из-за боевых действий, оккупации, разрушения имущества, эвакуации или релокации.

В заявлении можно указать потери, связанные с уничтожением или повреждением офисов, магазинов, складов, оборудования, техники или иного имущества, используемого в деятельности ФЛП. Подать документы можно через портал «Дія».

Для оформления заявления необходимо предоставить подтверждение убытков или прекращения деятельности. Это могут быть акты о повреждении имущества, фото- и видеодоказательства, документы об эвакуации или нахождении территории в оккупации, а также финансовая и налоговая отчетность, подтверждающая объемы доходов и потерь. Если бизнес прекратил деятельность из-за службы в армии, можно добавить документы о мобилизации или добровольном участии в защите государства.

В настоящее время Реестр убытков выполняет функцию международной фиксации потерь, нанесенных украинскому бизнесу в результате агрессии РФ. Украина совместно с международными партнерами продолжает работу над созданием специальной компенсационной комиссии, которая в будущем будет рассматривать такие заявления и определять возможные размеры возмещения.

Подача заявления пока не означает автоматического получения компенсации, однако позволяет официально зафиксировать убытки для дальнейшего международного рассмотрения.

Компенсация от государства

В то же время государство, стремясь поддержать бизнес в условиях войны, запустило программу страхования и частичной компенсации имущества от военных рисков, утвержденную постановлением Кабинета Министров №1541.

Как писала «Судебно-юридическая газета», механизм начал действовать с 1 января 2026 года и предусматривает возможность возмещения ущерба за поврежденное или уничтоженное имущество субъектов хозяйствования в результате вооруженной агрессии РФ.

Программа применяется исключительно к имуществу, поврежденному или уничтоженному после 1 января 2026 года, и при условии участия субъекта хозяйствования в программе компенсации. Компенсация осуществляется на основании договора страхования и действует на территориях, где страховые компании предоставляют услуги страхования имущества от военных рисков. Участие в программе является добровольным и платным: при подаче заявления субъект хозяйствования уплачивает взнос в размере 0,5% от общей суммы предполагаемого ущерба, определенного по имуществу, указанному в заявлении.

Право на участие в программе имеет любой субъект хозяйствования, за исключением юридических лиц государственного и коммунального сектора экономики. При этом компенсация не предоставляется нерезидентам, предприятиям в состоянии банкротства, субъектам с налоговой задолженностью, компаниям под санкциями, а также бизнесу или лицам, связанным с государством-агрессором. Для аграрного сектора дополнительным условием является регистрация в Государственном аграрном реестре, если это требуется.

Для участия в программе компенсации субъект хозяйствования должен подать в Агентство заявление по форме, утвержденной Агентством и размещенной на его официальном сайте.

К заявлению прилагаются:

копии документов, подтверждающих право собственности на имущество;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП (не старше 10 дней);

документ об оплате одноразового взноса;

документы о полномочиях подписанта (если отсутствуют в ЕГР);

копии паспорта и регистрационного номера налогоплательщика подписанта.

Документы в электронной форме должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью на основе квалифицированного сертификата. Максимальный размер компенсации не может превышать 10 млн грн за весь период действия программы и не может быть больше фактического ущерба.

Срок рассмотрения заявления — не более 30 календарных дней.

В случае выплаты компенсации субъект хозяйствования передает государству право требования к Российской Федерации о возмещении ущерба. Решение Экспортно-кредитного агентства о предоставлении или отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в судебном порядке.

Судебные иски против РФ

ФЛП и бизнес также могут обращаться в суд с исками о взыскании убытков с Российской Федерации. Украинские суды продолжают рассматривать такие дела и, согласно судебной практике, принимают решения в пользу предприятий.

Хозяйственный суд Сумской области рассмотрел дело по иску ООО к Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ о взыскании 13 922 543,71 грн имущественного ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ.

Как указано в материалах дела, факт повреждения имущества предприятия подтверждается доказательствами попадания взрывного устройства военного назначения, что привело к повреждению движимого и недвижимого имущества истца.

Суд пришел к выводу, что объекты предприятия ни при каких обстоятельствах не могли использоваться в военных целях, а удары были нанесены в нарушение законов и обычаев войны. В связи с этим Российская Федерация признана ответственной за причиненный ущерб.

Решением суда первой инстанции от 28 апреля 2025 года исковые требования были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.

В то же время, несмотря на наличие судебных решений, их фактическое исполнение затруднено из-за отсутствия эффективного механизма принудительного взыскания средств с государства-агрессора. Поэтому такие решения имеют преимущественно фиксационно-юридический характер и могут использоваться как доказательная база в будущих международных компенсационных механизмах.

