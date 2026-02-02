Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Сегодня бизнес в Украине балансирует на грани — давление со стороны контролирующих органов, усиление фискальной нагрузки, постоянно растущая стоимость аренды, блэкаут, а как следствие — необходимость подключения, обслуживания и учета источников бесперебойного питания. Но и это еще не все: каждый день для предпринимателей, как и для каждого в Украине, существует риск повреждения имущества в результате ракетных и дроновых ударов. И даже в таких случаях несокрушимые предприниматели продолжают работать, вкладывая средства в ремонт и восстановление.

Государство в попытках поддержать бизнес запустило масштабную программу страхования и компенсации имущества от военных рисков, утвержденную Постановлением КМУ № 1541. Программа начала свое действие с 1 января 2026 года. Администратором программы выступает ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА) от имени государства.

Постановление Кабмина определяет механизм предоставления частичной компенсации стоимости имущества предпринимателей, уничтоженного или поврежденного в результате вооруженной агрессии, а также частичной компенсации страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

И здесь сразу обращаем внимание на распределение: кому компенсация убытков, а кому — компенсация страховых взносов.

Компенсация за повреждение или уничтожение имущества предусмотрена для предпринимателей, имущество которых расположено на территориях повышенного риска и было повреждено или уничтожено в результате наступления военных рисков, таких как попадание ракет, беспилотных летательных аппаратов любых типов, артиллерийских снарядов или их осколков, средств противовоздушной обороны, средств противоракетной обороны, пожара, взрыва и ударной волны.

Что касается территорий повышенного риска, то в них вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, кроме временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины, входящих в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Важно, что компенсация возможна не только при повреждении недвижимости, но и при повреждении производственного оборудования: станков, аппаратов, техники, что существенно поможет защитить ключевые активы предприятия.

Программа распространяется только на имущество, поврежденное или уничтоженное после 1 января 2026 года, и только при условии, что бизнес является участником программы по компенсации. Участие в программе является добровольным, но платным: уплачивается взнос в размере 0,5 процента общей суммы вероятного ущерба за повреждение или уничтожение всего имущества, заявленного к участию в программе. Взнос уплачивается предпринимателем единоразово при подаче заявления (через сайт ЭКА или портал Дія.Бізнес). В случае отсутствия повреждений или бюджетного финансирования взнос возвращаться не будет.

Для вступления в программу не требуется отчет об оценке имущества, предприниматель самостоятельно указывает сумму вероятного ущерба, а оценка понадобится только в случае наступления повреждений. Совет: не стоит завышать сумму вероятного ущерба, так как в случае фактического повреждения имущества будет проводиться оценка убытков. Компенсация все равно будет проведена в пределах проведенной оценки (не превышая предельного лимита), но при этом взнос придется уплатить в большем размере.

Что касается лимитов, то предельный размер компенсации совокупно не может превышать 10 млн гривен в течение всего срока действия программы и не может быть больше размера реального ущерба.

В случае наступления убытков необходимо будет внести данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, подать заявление на компенсацию не позднее трех месяцев после завершения военного положения, приложить акты ГСЧС, полиции, техпаспорт, отчет о техническом состоянии и акт оценки реального ущерба. К слову, подача заявления о выплате автоматически означает присоединение к договору об уступке государству права требования к РФ в пределах полученной суммы.

Компенсация страховых премий распространяется на имущество предпринимателей, которое расположено на территории Украины (кроме временно оккупированных) и застраховано по договору страхования имущества от военных рисков.

Участие в программе по компенсации страховых премий также добровольное и платное. За участие в программе по компенсации страховых премий субъектом хозяйствования при подаче каждого отдельного заявления уплачивается взнос в размере 5000 гривен.

Предприятию необходимо выбрать страховую компанию, заключить договор страхования от военных рисков и уплатить премию. Одновременно с заключением договора подать страховщику заявление об участии в программе. После окончания срока действия договора страхования подать заявление в ЭКА. Тогда государство компенсирует часть тарифа, превышающую 1%, но не более 1 млн грн.

Важно: для компенсации договор страхования должен содержать отдельно выделенный тариф по военным рискам. Стоит убедиться, что страховая компания четко прописывает в договоре именно «военные риски» (включая осколки и ударные волны) согласно перечню в Постановлении № 1541.

Программа предусматривает и строгий отбор участников. Так, например, присоединиться к программе не смогут: нерезиденты, предприниматели с открытым производством по банкротству, налоговые должники, подсанкционный бизнес, компании, имеющие «нежелательного» бенефициара. Кроме того, если бизнес ранее получал гранты на релокацию или развитие, размер компенсации уменьшается на сумму этой помощи.

Поговорим и о рисках участия в государственной программе. Выплата компенсаций осуществляется ЭКА исключительно в пределах средств, полученных из государственного бюджета. То есть, если финансирование исчерпано, выплата компенсации за уничтоженное имущество или за страховую премию не производится. Соответственно, и взнос, уплаченный за участие в программе, не возвращается. В таком случае бизнес остается не просто без компенсации, но и несет убытки в размере уплаченного взноса.

