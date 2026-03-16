Независимость суда и безопасность участников: интервью с новоизбранным членом ВСП Татьяной Спиридоновой

Новоизбранный член ВСП Татьяна Спиридонова рассказала о вопросах назначения сотрудников судебных аппаратов, безопасности в залах заседаний и презумпции добросовестности судьи.

Укрепление независимости судебной ветви власти стало одним из ключевых результатов ХХ очередного съезда судей Украины. Во время съезда делегаты избрали новых членов Высшего совета правосудия по квоте съезда. Новым лицом в составе Высшего совета правосудия стала Татьяна Спиридонова — судья Хмельницкого апелляционного суда с многолетним профессиональным опытом. После назначения Татьяна Викторовна в интервью изданию «Судебно-юридическая газета» обозначила ключевые вызовы для судебной системы во время войны: безопасность учреждений и организацию работы в условиях военного положения, а также объясняет, почему вопросы резервирования сотрудников аппарата являются критическими.

— Как вы оцениваете действующую модель дисциплинарной ответственности судей с точки зрения ее соответствия принципу справедливости и независимости судебной власти? Существуют ли, по вашему мнению, аспекты, требующие законодательного уточнения?

Татьяна Спиридонова: На мой взгляд, процессуальная справедливость обеспечивается не только результатом, но и самим процессом принятия решения. В дисциплинарном производстве в отношении судей это означает:

четко определенные основания ответственности;

право судьи на защиту;

независимый орган, рассматривающий дело;

мотивированное решение.

Сегодня очевидной угрозой независимости судей остается отсутствие четкого определения в законе оснований для дисциплинарной ответственности. Если же основания ответственности сформулированы слишком абстрактно (например, «поведение, подрывающее авторитет правосудия»), возникает риск произвольного толкования, что противоречит идее справедливости.

Критерии дисциплинарной процедуры должны быть прежде всего предсказуемыми для самого судьи, ведь размытые правила — это инструмент для злоупотреблений и преследований. Само по себе несогласие стороны процесса с тем, как судья толкует закон, не должно быть основанием для дисциплинарной жалобы, ведь такие вопросы следует решать только в рамках процедур обжалования судебных решений.

Справедливость дисциплинарной процедуры предполагает формирование таких стандартов ее применения, которые бы максимально снижали риск безосновательного привлечения судей к ответственности. Прежде всего, должна последовательно соблюдаться презумпция добросовестности судьи, а все сомнения в ходе дисциплинарного производства должны толковаться в его пользу.

Важно всестороннее и объективное выяснение обстоятельств дела, обеспечение судье реальной возможности для эффективной защиты и применение дисциплинарных санкций исключительно по принципу соразмерности с допущенным нарушением. В то же время не следует забывать, что судья является не исполнителем общественных или политических ожиданий, а носителем судебной власти, для которого независимость представляет собой фундаментальную гарантию осуществления правосудия.

— Война поставила перед судебной властью беспрецедентный вызов: как обеспечить непрерывность правосудия, не подвергая людей опасности? Как суды справляются с работой в условиях постоянных обстрелов и воздушных тревог? Достаточно ли внимания государство уделяет безопасности судей и участников процессов?

Татьяна Спиридонова: Я считаю, что судебная система вполне подтвердила способность выполнять свою конституционную функцию даже в военное время. Реалии сегодняшнего дня ставят судей перед необходимостью совмещать выполнение функций правосудия с организационной и безопасностной адаптацией, что значительно усложняет их работу и эффективность судебной системы.

Суды вынуждены прерывать заседания во время воздушных тревог, шире использовать возможности дистанционного участия в судебных заседаниях. Эти меры внедряются судами ввиду того, что чувство безопасности является важной предпосылкой для надлежащего участия сторон в судебном процессе. Только находясь в безопасной среде, участники могут сосредоточиться на рассмотрении дела, полноценно изложить свою позицию и эффективно реализовать свои процессуальные права.

Важно, чтобы решения государства в сфере безопасности были сосредоточены на модернизации инфраструктуры судов, поскольку большинство зданий судов возводились в мирное время и не приспособлены к условиям войны. Поэтому необходимо обеспечить обустройство надлежащих укрытий в помещениях судов или в непосредственной близости от них, оборудовать их связью, рабочими местами.

В то же время ощущается недостаточное внимание к развитию и совершенствованию электронных сервисов судов. В частности, на практике все чаще возникают перебои в работе систем видеоконференцсвязи, что затрудняет проведение дистанционных заседаний и может приводить к затягиванию рассмотрения дел. Поэтому обеспечение стабильной и технически надежной работы таких сервисов является также важным условием для безопасного и бесперебойного осуществления правосудия.

— Вопрос о сохранении за судами их сотрудников стоит очень остро. Какие последствия для правосудия вы видите уже сегодня в связи с мобилизацией секретарей и помощников?

Татьяна Спиридонова: Очевидна важность вопроса о резервировании сотрудников судебных аппаратов, что является не привилегией, а необходимым условием непрерывного осуществления правосудия и стабильного правопорядка в государстве.

Еще в прошлом году Совет судей Украины инициировал пересмотр подходов к резервированию работников системы правосудия и предложил обеспечить резервирование работников судебных аппаратов на уровне не менее 80%, однако правительственного или законодательного решения этот вопрос не нашел.

Сегодня к оттоку кадров приводит не только низкая заработная плата, но и угроза мобилизации.

Нехватка работников, которые фактически обеспечивают организацию судебного разбирательства, приводит к росту нагрузки на тех работников, которые остались, а в этих условиях возрастает вероятность процессуальных ошибок. Без надлежащей поддержки со стороны аппарата суда судья вынужден отвлекаться от непосредственного отправления правосудия на решение организационных вопросов. Такая ситуация может повлиять на качество отправления правосудия и создает дополнительные риски для верховенства права.

