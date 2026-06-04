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В Украине женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины — разница в некоторых сферах достигает почти 50%

20:45, 4 июня 2026
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В первом квартале 2026 года средний уровень оплаты труда женщин был значительно ниже, чем у мужчин.
В Украине женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины — разница в некоторых сферах достигает почти 50%
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Государственная служба статистики Украины сообщила, что в Украине сохраняется гендерный разрыв в заработной плате: женщины получают меньше, чем мужчины, а в отдельных отраслях разница почти достигает 50%.

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Уровень зарплат в I квартале 2026 года

Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2026 года составила 28 885 гривен. При этом:

  • мужчины получали в среднем 33 798 гривен;
  • женщины — 24 791 гривну.

Соотношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составляет 73%.

Где разница наибольшая

Наибольший разрыв в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами зафиксирован в следующих сферах:

  • 47,1% — искусство, спорт, развлечения и отдых;
  • 38,7% — финансовая и страховая деятельность;
  • 37,8% — информация и телекоммуникации.

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зарплата Украина

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