В Украине женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины — разница в некоторых сферах достигает почти 50%

В первом квартале 2026 года средний уровень оплаты труда женщин был значительно ниже, чем у мужчин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в Украине сохраняется гендерный разрыв в заработной плате: женщины получают меньше, чем мужчины, а в отдельных отраслях разница почти достигает 50%.

Уровень зарплат в I квартале 2026 года

Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2026 года составила 28 885 гривен. При этом:

мужчины получали в среднем 33 798 гривен;

женщины — 24 791 гривну.

Соотношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составляет 73%.

Где разница наибольшая

Наибольший разрыв в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами зафиксирован в следующих сферах:

47,1% — искусство, спорт, развлечения и отдых;

38,7% — финансовая и страховая деятельность;

37,8% — информация и телекоммуникации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.