В Украине женщины получают меньшую зарплату, чем мужчины — разница в некоторых сферах достигает почти 50%
20:45, 4 июня 2026
В первом квартале 2026 года средний уровень оплаты труда женщин был значительно ниже, чем у мужчин.
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в Украине сохраняется гендерный разрыв в заработной плате: женщины получают меньше, чем мужчины, а в отдельных отраслях разница почти достигает 50%.
Уровень зарплат в I квартале 2026 года
Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2026 года составила 28 885 гривен. При этом:
- мужчины получали в среднем 33 798 гривен;
- женщины — 24 791 гривну.
Соотношение заработной платы женщин к зарплате мужчин составляет 73%.
Где разница наибольшая
Наибольший разрыв в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами зафиксирован в следующих сферах:
- 47,1% — искусство, спорт, развлечения и отдых;
- 38,7% — финансовая и страховая деятельность;
- 37,8% — информация и телекоммуникации.
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