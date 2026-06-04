Оксен Лисовой в ближайшее время покинет пост министра образования

Министр образования Оксен Лисовой вскоре покинет пост, который занимает с марта 2023 года.

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Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, Оксен Лисовой в ближайшее время покинет пост главы Министерства образования и науки Украины.

Напомним, Верховная Рада назначила Оксена Лисового министром образования 21 марта 2023 года.

Ранее Оксен Лисовой заявлял, что не получал никакой информации о возможном уходе с должности и не имел соответствующих разговоров об этом.

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