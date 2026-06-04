Еврокомиссия подала иск против Польши из-за климатических правил для авиации

Польшу обвиняют в невыполнении директивы ЕС о сокращении выбросов в авиации, ей грозят значительные штрафы.

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Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского Союза с иском против Польши из-за невыполнения климатической директивы, касающейся авиационного сектора. Об этом сообщает RMF24.

Помимо Польши, ответчиком по этому делу также является Испания.

Речь идет об обновлении климатической директивы — одного из ключевых элементов экологической политики ЕС. Она предусматривает изменения для авиационной отрасли, в частности постепенную отмену бесплатных квот на выбросы парниковых газов в рамках Системы торговли выбросами ЕС (ETS). В дальнейшем авиаперевозчики должны будут покупать такие квоты на аукционах, что должно стимулировать сокращение загрязнения.

Целью изменений является уменьшение выбросов и усиление финансовой ответственности авиакомпаний за воздействие на окружающую среду.

Срок внедрения новых правил истек в декабре 2023 года. Несмотря на неоднократные напоминания Еврокомиссии, Польша до сих пор не приняла соответствующего законодательства. Законопроект остается на уровне рассмотрения правительством, что и стало основанием для иска.

В Брюсселе заявляют, что действия национальных органов власти являются недостаточными, поэтому дело передано в Суд ЕС с требованием применить финансовые санкции.

В случае дальнейшей задержки с внедрением правил Польше могут грозить значительные штрафы — как единовременные выплаты, так и ежедневные начисления за каждый день невыполнения решения. Потенциальные убытки могут составить миллионы евро.

Ожидается, что окончательное решение по делу может быть принято не ранее чем через два года.

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