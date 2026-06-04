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Єврокомісія подала позов проти Польщі через кліматичні правила для авіації

21:42, 4 червня 2026
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Польщу звинувачують у невиконанні директиви ЄС щодо скорочення авіавикидів, їй загрожують значні штрафи.
Єврокомісія подала позов проти Польщі через кліматичні правила для авіації
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Європейська комісія звернулася до Суду Європейського Союзу з позовом проти Польщі через невиконання кліматичної директиви, що стосується авіаційного сектору. Про це повідомляє RMF24.

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Окрім Польщі, відповідачем у цій справі також є Іспанія.

Йдеться про оновлення кліматичної директиви — одного з ключових елементів екологічної політики ЄС. Вона передбачає зміни для авіаційної галузі, зокрема поступове скасування безкоштовних квот на викиди парникових газів у межах Системи торгівлі викидами ЄС (ETS). Надалі авіаперевізники мають купувати такі квоти на аукціонах, що має стимулювати скорочення забруднення.

Метою змін є зменшення викидів та посилення фінансової відповідальності авіакомпаній за вплив на довкілля.

Термін імплементації нових правил завершився у грудні 2023 року. Попри неодноразові нагадування Єврокомісії, Польща досі не ухвалила відповідного законодавства. Законопроєкт залишається на рівні урядового розгляду, що й стало підставою для позову.

У Брюсселі заявляють, що дії національних органів влади є недостатніми, тому справу передано до Суду ЄС із вимогою застосувати фінансові санкції.

У разі подальшого затягування впровадження правил Польщі можуть загрожувати суттєві штрафи — як одноразові виплати, так і щоденні нарахування за кожен день невиконання рішення. Потенційні втрати можуть сягати мільйонів євро.

Очікується, що остаточне рішення у справі може бути ухвалене не раніше ніж за два роки.

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Польща позов санкції штраф Єврокомісія авіація

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