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Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по вступлению Украины в ЕС

20:59, 4 июня 2026
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Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз и сообщил, что Украина рассчитывает уже в июне получить средства из согласованного пакета поддержки ЕС в размере 90 млрд евро.
Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по вступлению Украины в ЕС
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Президент Владимир Зеленский сообщил о положительной динамике в переговорах относительно вступления Украины в Европейский Союз и выразил надежду на начало поступления средств из европейского пакета поддержки уже в ближайшее время. Также он отметил, что Украина поддерживает постоянный диалог с международными партнёрами для ускорения процесса евроинтеграции.

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Президент заявил, что Украина рассчитывает уже в июне получить финансирование в рамках согласованного пакета поддержки Европейского Союза на 90 млрд евро.

По его словам, правительство активно работает над тем, чтобы все необходимые процедуры были завершены как можно быстрее, а средства начали поступать и использоваться для нужд обороны, обеспечения устойчивости государства и поддержки граждан.

«Активно работаем с правительством, чтобы в июне Украина получила средства из европейского пакета поддержки объёмом 90 миллиардов евро. Мы боролись за этот пакет, и он утверждён, и процедурно необходимо, чтобы уже сейчас, в летнее время, средства начали работать на Украину — на нашу устойчивость, на нашу оборону, на помощь нашим людям — украинцам. И это будет», — заявил Владимир Зеленский.

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ЕС Украина Владимир Зеленский

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